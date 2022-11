Vermiste cadeautjes zijn nog altijd niet terecht, Hoofdpiet op de vingers getikt

Gigolo-film met Emma Thompson trekt volle zalen in de bioscoop

De spraakmakende Britse film Good Luck To You, Leo Grande ontpopt zich tot een najaarshit in de Nederlandse bioscopen. De tragikomedie met in de hoofdrol Emma Thompson heeft binnen een maand meer dan 115.000 bezoekers getrokken, heeft distributeur WW Entertainment gemeld. Dat is een hoog aantal voor een kleine titel die vooral in de arthousetheaters draait.

