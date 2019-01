Vermiste 14-jarige zoon van Sinéad O’Connor duikt toch weer op

Sinéad O’Connor twitterde afgelopen vrijdag een noodkreet over haar zoon de wereld in. De Nothing Compares 2 U-zangeres, die sinds oktober vorig jaar Shuhada Sadaqat Davitt nadat ze zich tot de islam bekeerde, schreef wanhopig bij een foto van Shane: ,,Dit is mijn 14-jarige zoon die sinds vrijdag wordt vermist. Hij zou naar het huis van ene Orlando gaan. Wie weet waar hij is, moet de politie bellen.”

Het bericht van de ster werd massaal gedeeld. Hoe de politie Shane uiteindelijk op het spoor kwam, is onbekend. De mogelijkheid bestaat dat de tiener zich na alle commotie zelf heeft gemeld. Hij is inmiddels herenigd met zijn beroemde moeder die tegenwoordig in het Ierse dorpje Dundrum woont.

De zangeres heeft vier kinderen die ze kreeg tijden vier huwelijken. Momenteel zou ze geen levenspartner hebben. Waarom Shane wegliep, is vooralsnog onduidelijk. Sinéad O’Connor zit al jaren niet lekker in haar vel. Ze werd ooit zelf als vermist opgegeven, deed meerdere zelfmoordpogingen en verbleef herhaaldelijk voor korte tijd in psychiatrische klinieken.