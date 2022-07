Vermaarde Britse theaterregisseur Peter Brook (97) overleden

Brook werd geboren in Londen, als zoon van Russisch-Joodse migranten. Aanvankelijk kende hij successen in zijn geboorteland, onder meer met Shakespeare-stukken die hij in een modern jasje stak. Daarbij verkoos hij de meest onconventionele plekken als podium, zoals verlaten fabrieken of gymzalen in scholen. In dat soort ruimtes kon hij beter spelen met belichting, tekst, improvisatie en acteerwerk.