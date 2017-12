'Verloving Sylvie Meis en zakenman Charbel Aouad afgeblazen'

Volgens het Duitse management hebben Meis en de 36-jarige Aouad in goed overleg besloten het nieuws wereldkundig te maken. Reden voor de breuk is, zo stelt Bild op basis van uitlatingen van Meis' woordvoerder, dat de twee hun levens niet op één lijn konden krijgen. ,,Dat is een eerste vereiste voor een huwelijk.'' Het management was voor deze site nog niet bereikbaar voor commentaar.



Sylvie vertrok vandaag vanuit Zürich naar Miami in de VS. Daar zou ze Aouad twee jaar geleden ook hebben ontmoet. Of de twee elkaar daar treffen is onbekend. Op een foto, in het vliegtuig naar Amerika genomen, lijkt Sylvie nog wel een glinsterende ring om haar vinger te dragen. Bild stelt al een korte, bevestigende reactie van Sylvie Meis te hebben gekregen. ,,Ik ben een positief persoon. Ik kijk er nu vooral naar uit om wat rust en stilte te vinden tijdens mijn vakantie met mijn beste vrienden'', aldus Meis die recent door de Duitse tv-zender RTL werd ontslagen wegens een te gebrekkige taalbeheersing van het Duits.



Eind september doken in Duitsland de eerste geruchten op over een op handen zijnde breuk. Sylvie Meis verklaarde die maand aan deze site dat er niets van de roddels klopte. ,,De bruiloft gaat gewoon door'', vertelde ze met grote stelligheid. Ze zei ook dat ze rustig de tijd zou nemen om haar droomhuwelijk te plannen.

Jawoord

Sylvie Meis verloofde zich in april dit jaar met Charbel Aouad. Ze maakte dat zelf bekend via Instagram. ,,Yes, #isaidyes (ik zei ja)'', schreef ze bij een foto waarop een joekel van een verlovingsring te zien is. De blondine had sinds eind 2015 een relatie met miljonair Aouad. De joekel van een ring zou een waarde hebben gehad van 100.000 euro. ,,Het is een ongelooflijk mooie dag en ik ben zeer aangenaam verrast en simpelweg in de zevende hemel'', verklaarde ze daags na het aanzoek. En ook, over de ring: ,,Ik vind hem natuurlijk wel heel mooi. Het voelt gewoon goed en ik ben zielsgelukkig.''



Haar huwelijk met Aouad zou haar tweede officiële verbintenis worden. Van 2005 tot 2013 was ze getrouwd met voetballer Rafael van der Vaart. Met hem kreeg ze een zoon, Damián (11). Het huwelijk van Rafael en Sylvie klapte begin 2013. Van der Vaart is inmiddels gelukkig met handbalster Estavana Polman met wie hij dit jaar dochtertje Jesslynn kreeg.

YES ❤💍 #isaidyes Een foto die is geplaatst door null (@1misssmeis) op 12 Apr 2017 om 13:17 PDT

Volledig scherm Sylvie en Charbel (inzet) © ANP/PR

Na haar verloving reisde Sylvie regelmatig naar Dubai om haar aanstaande man te ontmoeten. Aouad op zijn beurt bezocht Meis regelmatig in haar woonplaats Hamburg. Een huwelijksdatum had het koppel naar verluidt nog niet geprikt. Sylvie liet afgelopen jaar doorschemeren best nog een kind te willen. Die wens moest ze uitstellen nadat ze in 2009 werd getroffen door borstkanker met aansluitend chemo, bestralingen en een operatie.

Sylvie en Charbel hielden hun romance, voordat ze zich verloofden, langere tijd buiten de schijnwerpers. De twee werden slechts zelden samen gespot en gefotografeerd. In oktober 2016 werden de twee voor de eerste keer samen gezien in Nederland. Sylvie en haar vriend zaten die maand koffie te drinken bij de Amsterdamse vestiging van Blushing: de koffiezaak van Gordon.

Kort voor dat romantische moment werden Sylvie en Charbel gesnapt op een jacht voor de kust van het Spaanse eiland Mallorca. Een paparazzifotograaf maakte met een megatelelens foto's van Sylvie en haar lover. De kiekjes werden tot groot ongenoegen van de blondine gepubliceerd in diverse Duitse media. In maart 2016 werden de twee ook al gefotografeerd in Dubai. En twee maanden daarvoor in Miami. Kerst 2016 brachten de twee door in snikheet Dubai.

❤ #isaidyes 💍 #engaged Een foto die is geplaatst door null (@1misssmeis) op 12 Apr 2017 om 13:37 PDT

Reflecting on an amazing year.. #blessed #ready for #2017 ❤🙏🏻 #mydubai #dubai Een foto die is geplaatst door null (@1misssmeis) op 30 Dec 2016 om 6:00 PST

Zakenman

Charbel Aouad - van wie Sylvie zo goed als geen foto's op haar sociale media-accounts zoals Instagram deelde, is niet de eerste de beste. Zo volgde hij een universitaire opleiding management in Londen en studeerde aansluitend marketing aan de prestigieuze Harvard universiteit in Boston (Amerika). In 2009 ging hij aan de slag bij de eerste internationale dochteronderneming van Whiffaway in Dubai. Dat bedrijf is gespecialiseerd in geavanceerde en waterbesparende rioleringssystemen. Eén van de dingen die het internationaal actieve bedrijf doet is het recyclen van urine en spoelwater dat wordt opgevangen in al dan niet openbare toiletten.

De van oorsprong Libanese Charbel Aouad, die volgens zijn cv vloeiend Spaans, Portugees, Italiaans, Arabisch en Engels spreekt, was in vier jaar tijd het zoveelste vriendje van Meis. Nadat de bom eind 2012 definitief was gebarsten tussen Rafael van der Vaart en zijn echtgenote Sylvie, sloeg ze stevig aan het daten. Maar van alle, breed in de media uitgemeten, romances leek Charbel een blijvertje.

Romances

Na haar scheiding van Rafael werd Meis verliefd op allereerst de Franse zakenman Guillaume Zarka, vervolgens de Spaanse edelman Luis Medina Y Abascal en begin 2015 verbrak ze na zo'n acht maanden haar romance met de al even schatrijke Amerikaanse investeringsbankier Samuel Deutsch. In maart van dat jaar lekte uit dat ze haar hart was verloren aan de Zwitserse nachtclubeigenaar Maurice Mobetie (toen 35). Die relatie leek bloedserieus, want Sylvie stelde haar jongste verovering op liefdesgebied zelfs op haar verjaardag aan haar ouders voor.

In augustus 2015 verwijderde Meis echter van de ene op de andere dag, na een liefdesvakantie op het Spaanse partyeiland Ibiza, alle foto's van 'Momo' van haar sociale media-accounts. Waarom de twee uit elkaar gingen is nooit helemaal duidelijk geworden. De breuk viel, zo blijkt nu, samen met het moment dat ze Charbel ontmoette.