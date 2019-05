Verloren weddenschappen en open sollicitaties voor Songfestival van BN’ers

Ook Filipijnse Duncan Laurence overladen met felicita­ties

9:13 Na de glansrijke overwinning van Duncan Laurence op het Eurovisie Songfestival wordt de Nederlander van alle kanten gefeliciteerd. Ook op twitter worden er richting @duncanlaurence volop lofuitingen gestuurd, maar de beheerder van dat account wordt behoorlijk overvallen door alle tweets. Dat is namelijk een Filipijnse man, die tot kort nog twitterde over aardbeien en Nutella. Opeens staat hij in het middelpunt van de belangstelling.