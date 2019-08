Verloofde van Jennifer Lopez is beroofd: half miljoen aan spullen uit auto

Rodriguez was afgelopen zondag in San Francisco om in opdracht van sportzender ESPN een honkbalwedstrijd te becommentariëren. Na afloop van de wedstrijd dineerde hij samen met collega’s van de productiecrew en precies op dat moment, tussen 9 en 11 uur ‘s avonds, werd zijn huurauto opengebroken. De gestolen spullen zouden bestaan uit elektronica, juwelen en een tas. Hoeveel waarde deze spullen precies hadden, is niet bekend.



Rodriguez’ woordvoerder vertelt volgens The New York Post dat het genoemde bedrag van 447.000 euro ‘overdreven’ was, maar wil verder weinig kwijt over het gebeuren. Sportzender ESPN noemt het een ‘zeer ongelukkig voorval’. ,,We zijn hard bezig om de situatie met de plaatselijke handhavers op te lossen’.



Jennifer Lopez en Alex Rodriguez zijn sinds begin 2017 bij elkaar en kwamen in datzelfde jaar op de cover van het tijdschrift Vanity Fair met hun bijnaam, J-Rod.