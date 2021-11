Verloofde Khashoggi tegen Justin Bieber en Tiësto: ‘Treed niet op in Saoedi-Arabië’

Hatice Cengiz, de verloofde van de vermoorde journalist Jamal Khashoggi, roept Justin Bieber op zijn optreden bij de Formule 1 in Saoedi-Arabië te cancelen. In een open brief in de The Washington Post herinnert ze de Canadese popster eraan dat het Saoedische regime geen tegenstanders duldt en ze zelfs doodt.

Cengiz voegt zich hiermee bij mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) die vorige week dezelfde oproep deed. In het weekend van 3 tot en met 5 december gaan wereldberoemde artiesten optreden bij de Grand Prix in Djedda (Saoedi-Arabië), zoals Justin Bieber, A$AP Rocky, Jason Derulo, David Guetta en de Bredase dj Tiësto.

‘Maak een statement’

Ze schrijft in haar brief dat Bieber een statement kan maken als hij zijn optreden afzegt. ‘En zodat talent niet gebruikt wordt voor het herstellen van de reputatie van een regime dat zijn critici vermoordt.’ Human Rights Watch vroeg onlangs hetzelfde aan de artiesten. In de brief werd de situatie in het land een mensenrechtencrisis genoemd. Onder kroonprins Mohammed bin Salman worden de rechten geschonden ‘van tientallen miljoenen Saoedi’s’, schreef oud-schaker Garry Kasparov namens HRW.

Daar valt onder meer de slechte behandeling van dissidenten en lhbti’ers onder. Maar ook gelden er veel restricties voor de pers en zijn er gevangenisstraffen voor vrouwenrechtenactivisten. Dat gebeurt allemaal onder leiding van de Saoedische prins. ‘Niets gebeurt in dit land zonder zijn toestemming’, richt Cengiz zich tot Bieber. ‘Al helemaal niet zo'n belangrijk optreden als dat van jou in zijn land.’

Volledig scherm Hatice Cengiz was verloofd met journalist Jamal Khashoggi. Hij werd in 2018 vermoord. © AP De verloofde verloor op 2 oktober 2018 haar aanstaande echtgenoot, een journalist en columnist van The Washington Post. Die dag ging hij naar de Saoedische ambassade in Istanboel om nog wat papieren in orde te maken voor hun huwelijk. Khashoggi keerde niet meer terug. Hij bleek vermoord en in stukken gezaagd.

Na Khashoggi zong Mariah Carey

Met de Formule 1 binnenkort in het land probeert het regime volgens mensenrechtenorganisaties de aandacht af te leiden van alle schandalen. Het is niet voor het eerst dat artiesten wordt gevraagd niet naar het land af te reizen. Zo was Mariah Carey de eerste wereldster die er zong na Khashoggi's dood. Oproepen van journalisten (‘Beste Maria Carey, weet je wel dat vrouwelijke activisten gefolterd zijn op bevel van kroonprins Mohammed?’) en Amnesty International waren tevergeefs.

De Formule 1-wedstrijd is dit weekend neergestreken in Qatar, waar de situatie overigens niet veel beter is. Zo is homoseks er strafbaar. Wereldkampioen Lewis Hamilton rijdt daarom met een helm in regenboogkleuren, waarmee hij alle lhbti’ers wil steunen. Hij blijft de helm ook dragen bij de GP in Saoedi-Arabië en Abu Dhabi (12 december).

Little Mix was bang

In dat laatste land ging de Britse meidengroep Little Mix wél optreden in 2019. Bij hun optreden in Dubai besloten ze hun nummer Secret Love Song te zingen. Een single die onder fans is uitgegroeid als een favoriet. Little Mix liet, net als bij optredens elders in de wereld, een regenboogvlag projecteren zoals ze vrijwel altijd bij Secret Love Song doen. ‘We waren in ons hotel daarna doodsbang dat we gearresteerd zouden worden’, zei zangeres Jade Thirlwall deze zomer tegen Metro. ‘Achteraf was het die angst helemaal waard.’

