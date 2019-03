Verliefde Sylvie Meis neemt nieuwe vriend Bart voor eerste keer mee naar première

Terwijl het koppel - net terug van een vakantie in Mexico - zo ongeveer werd verblind door flitslichten van camera's, stond Meis een Duits persbureau te woord. Over haar aanwezigheid bij de première: ,,Dit is natuurlijk een heel apart gevoel. Dat je terugvliegt en denkt: nu komt de première, we hebben elkaar daar ontmoet.” Traditiegetrouw gaf de erg op haar privacy gestelde blondine verder niet prijs over haar privéleven. Ook Bart Willemsen hield zijn kakenm stijf op elkaar. Wel ging Meis kort in op het feit dat ze als Nederlandse al ruim tien jaar in Duitsland woont. Ze ging daar wonen toen ze nog getrouwd was met haar toenmalige echtgenoot: voetballer Rafael van der Vaart. Het stel besloot in 2013 te gaan scheiden. Vervolgens had Meis ettelijke relaties die breed in de media werden uitgemeten.