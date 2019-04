Verliefde Olcay pakt Ruud de Wild aan op 50ste verjaardag

Volgens Olcay heeft haar Ruud morgen totaal niet de behoefte ‘in de picture te staan of de Abraham te zijn’, maar vindt zij dat het niet zomaar voorbij mag gaan. ,,Het is toch ook best bijzonder? We kennen elkaar nog niet zo lang, hebben een prille liefde voor elkaar, maar 50 is gewoon een hele mooie leeftijd’’, vertelt ze tegen RTL Boulevard.

Olcay plande een romantische tweedaagse trip naar een bestemming die ze niet wil prijsgeven. ,,Ik ga hem er in ieder geval iedere minuut van de dag aan herinneren dat hij 50 wordt. Hij is een lieve man, we kunnen leuk met elkaar kletsen. Ja, ik ben echt wel verliefd.’’ Het stel is nu negen weken samen. Op de vraag of ze al aan samenwonen denken, reageert ze lachend. ,,Laten we eerst zijn verjaardag vieren. Dat is al best een grote stap.’’

Nadat De Wild eind vorige maand plots naar buiten bracht een prille relatie met Gulsen te hebben, reageerde zij behouden op die uitspraak. ,,Ik heb nou niet echt de behoefte om dat nu om te dopen tot een relatie’', stelde ze in Boulevard, aangevuld door de opmerking dat ze hoopte dat hij haar ‘netjes verkering moest vragen’. Vlak daarna bleek dat de twee elkaar anderhalf jaar geleden tegen het lijf liepen op de Nijmeegse Vierdaagse. De Wild viel als een blok voor Olcay maar had al een relatie, met Ilse Knijn. Olcay was jarenlang samen met Frans Ghazi.