Verliefde Astrid en Harmjan kijken elkaar diep in de ogen en Douwe moet fit worden

Nederland­se dierenarts Dr. Pol is wereldbe­roemd: ‘Ik kan niet normaal over straat’

Menig Nederlander had allang met pensioen gegaan, maar Dr. Pol moet er nog niet aan denken. Hij blaast morgen tachtig kaarsjes uit. En er is meer: het elfde seizoen van zijn succesvolle tv-serie is gisteren van start gegaan op National Geographic. Hoe houdt de Nederlandse dierenarts het toch vol? ,,Ach, gewoon doorwerken en niet te veel eten.”

3 september