Verleidsters: ‘Hunk Heikki gaat als eerste voor de bijl in Temptation Island’

Het vierde seizoen van de RTL5-kijkcijferknaller Temptation Island trapte vanavond af met een dubbele aflevering. Daarin werden de vier deelnemende koppels voorgesteld en geconfronteerd met de eerste, nog voorzichtige verleidingen van acht vrijgezelle dames en eenzelfde aantal alleenstaande testosteronsixpacks. Hoofdrolspelers in het Vlaams-Nederlandse programma zijn deze keer de koppels Demi (22) en Sidney (21), Laura (21) en Roger (23), Morgan (19) en Rodanya (20) en Heikki en Milou. Volgens de stellen, die in alle gevallen nog prille relaties hebben, zijn ze zeer waarschijnlijk wel bestand tegen de versierpogingen van de verleidsters en verleiders.

Alleen Heikki uit Grobbendonk (België) twijfelt nu al aan zichzelf. ,,Ik weet dat ik het moeilijk ga krijgen”, aldus de Vlaming die momenteel acht maanden samen is met zijn Milou uit Roosendaal. De twee leerden elkaar kennen bij een motorcrosswedstrijd. Milou was daar met haar toenmalige vriend, maar toen ze Heikki zag viel ze als een blok voor hem. Milou, zo vertelde ze al eerder, is redelijk jaloers, wantrouwend en controlerend aangelegd. Zo weet ze bijvoorbeeld alle wachtwoorden en pincodes van Heikki en checkt hem bijna dagelijks. Voor Milou is het programma dan ook een welkome relatietest om te kijken of ze Heikki echt kan vertrouwen. Mochten ze Temptation Island overleven, dan willen de twee gaan samenwonen in Nederland. Volgens de verleidsters en twitteraars is de kans daarop echter nihil.

Versieren

In de eerste aflevering ging het er nog relatief rustig aan toe. Behalve de traditionele voorstelronde van de stellen, kregen de tv-kijkers alle verleidsters en verleiders (Gaetan, Maxime, Giorgio, Jietse, Danicio, Timone, Ricardo en Jaimy) in behoorlijk erotische close-ups voorgeschoteld. Daarna werden de stellen, die gaan voor de ultieme relatietest, uit elkaar gehaald en voor veertien dagen ondergebracht in superdeluxe Thaise resorts. De eerste nacht alleen slapen, bleek behoorlijk wennen voor de tijdelijk gescheiden koppels.

Maar ondanks de eerste, best doortrapte en soms voorspelbare versiertrucs van de ‘stokers’ werden ze (nog) niet wakker naast een kersverse vriend of vriendin. ,,En dat gaat ook niet gebeuren”, weten de vier vrouwelijke deelnemers nu al. Behalve Heikki denken de heren, die nu al een speeddate voor de kiezen kregen, het programma goed - dus met hun huidige vriendinnen - af te kunnen sluiten. Op sociale media werd vanavond ernstig getwijfeld aan de houdbaarheid van de vier relaties. ,,Kansloos! Ze gaan allemaal voor de bijl”, is één van de vele reacties.

Vals

Deelneemsters Demi, Laura, Rodanya en Milou, zo werd duidelijk, zien de acht, veelal schaarse geklede verleidsters vooralsnog niet als concurrentes. Nadat ze met de acht vrijgezelle vrouwen waren geconfronteerd, bleken ze nauwelijks onder de indruk. Rodanya, best vals over een verleidster die meent op haar te lijken: ,,Je bent een goedkope Ali Express-versie van mij...”

Verleidsters Lizzy, Emma, Kimberly, Armanda, Ayleen, Tisha, Naomi en Demi werden zonder blikken of blozen vergeleken met ‘smerige wijven die foute spelletjes spelen’. ,,Wij zijn veel leuker”, aldus een zelfverzekerde Milou, terwijl haar nu al ‘zwakke’ Heikki in een zwembad werd opgehitst door een bijna naakte dame die plechtig belooft extreem ver te zullen gaan om de best aantrekkelijke Belg tot de schuinsmarcheerder van dit seizoen te maken. Kijkers gokken ook op Sidney als vlotte vreemdganger. Maar ook Roger en Morgan krijgen die bedenkelijke ‘eer’. En dan vooral omdat kijkers hun vriendinnen - respectievelijk Laura en Rodanya - nu al niet meer kunnen luchten of zien.

