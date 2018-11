Verlegen Pip stoft blootfoto af en Gerard viert alvast subtiel kerst

Humberto Tan beoogd presenta­tor opvolger Voetbal Inside bij RTL

15:41 Humberto Tan (53) is de beoogd presentator van het nieuwe sportpraatprogramma van RTL, de opvolger van Voetbal Inside. De voormalig talkshowhost van RTL Late Night presenteerde gisteren de twee proefuitzendingen die in het geheim werden opgenomen in Hilversum.