Verdriet bij John van den Heuvel om onuitgesproken ruzie met De Vries: ‘Het had goed kunnen komen’

Het zit John van den Heuvel dwars dat hij zijn ruzie met Peter R. de Vries niet meer goed heeft kunnen maken. Dat vertelde de bekende misdaadverslaggever in een openhartig en emotioneel interview bij Jinek . Van den Heuvel raadde het De Vries af om vertrouwenspersoon van de kroongetuige te worden, waarop er een conflict ontstond. ,,Het leidde tot een felle app-wisseling, die niet meer goed is gekomen. En dat is buitengewoon verdrietig."

Toen Peter R. de Vries bekendmaakte dat hij de vertrouwenspersoon van Nabil B. in het Marengo-proces zou worden, leidde dat tot enige verbazing bij Van den Heuvel. In een twee uur durend gesprek op het kantoor van De Vries hebben de misdaadverslaggevers erover gesproken. ,,Er ontstond eigenlijk meteen een discussie. Ik vond dat hij het niet moest doen. Ik heb het hem om een aantal redenen afgeraden”, zegt Van den Heuvel.

Na het gesprek was er een door De Vries ingelaste persconferentie waarin het verdedigingsteam van de kroongetuige er ‘met gestrekt been in ging’, zo verwoordt Van den Heuvel het. ,,Ik stoorde mij daaraan. Ik stuurde daar appjes over. Dat leidde tot een felle app-wisseling. Dat is niet meer goedgekomen. En dat vind ik wel buitengewoon verdrietig.”

Laatste gesprek

De laatste keer dat de misdaadverslaggevers elkaar zagen, was in de studio bij RTL Boulevard. ,,We keurden elkaar geen blik waardig. Dat is het verdrietige nu. We zeggen thuis altijd: ga nooit met ruzie weg, want je weet niet wat er kan gebeuren. En de laatste herinnering aan hem nu is dat moment dat we boze blikken uitwisselden. Daar zal ik meer moeten leren leven.”

Van den Heuvel heeft naar eigen zeggen geprobeerd om goed te maken. ,,Ik ben er oprecht van overtuigd dat ik heb geprobeerd om het goed te maken. Om in ieder geval met elkaar te zitten. Dat appen is eigenlijk al verkeerd. Je moet het uitpraten, als volwassen kerels. Maar helaas stond hij daar niet voor open. Ik denk dat het misschien wel goed had kunnen komen, maar we zijn ingehaald door de verschrikkelijke gebeurtenis. “

Inktzwarte zomer

De uitzending van Jinek staat vanavond in het teken van Peter R. de Vries. Eva Jinek blikt in de aflevering terug op de dood van de misdaadverslaggever en praat met haar gasten over de nasleep van zijn overlijden.

Misdaadverslaggever John van den Heuvel, die al langer extra beveiligd wordt vanwege ernstige bedreigingen, schoof voor het eerst sinds lange tijd weer aan in een talkshow. De afgelopen weken had hij bewust de luwte opgezocht.

,,Het was een inktzwarte zomer”, zo begon hij zijn gesprek met Jinek. ,,Het is fijn om nu weer aan het werk te gaan. Maar er hangt wel een wolk en een schaduw overheen. De glans is er voor mij wel een beetje af. Ik hoop dat dat nog terugkomt.”

Afschuwelijk

Het is voor Van den Heuvel nog steeds moeilijk te bevatten dat De Vries er niet meer is, zegt hij. ,,Het is nog steeds heftig. Ik kan ook niet naar die beelden kijken”, verwijst Van den Heuvel naar de filmpjes die kort na de schietpartij via WhatsApp circuleerden. ,,Toen het net gebeurde kreeg ik al snel een van die filmpjes op mijn telefoon. Dat was afschuwelijk. Aan de andere kant - en dat klinkt misschien raar - ben ik blij dat ik het gezien heb. Dat het in kan dalen. Dat wat je vreesde, ook is gebeurd. En dat je het kan plaatsen. Maar het echt bevatten, dat is nog heel moeilijk.”

Kort na het overlijden van zijn collega vroeg Van den Heuvel zich af of hij wel moest doorgaan met zijn werk, maar stoppen gaat hij toch niet. ,,Ik krijg veel steun, ook van mijn directe omgeving en daar gaat het natuurlijk om. Dat sterkt mij in mijn gedachte. Dat tuig zou misschien heel graag willen dat ik zou stoppen, maar dan zit ik tot het einde van mijn leven gefrustreerd op de bank. Dan laat ik iets heel moois afpakken door deze mensen. Laten we in vredesnaam niet in angst leven, want dan hebben zij gewonnen. Dat mag nooit gebeuren.”

Van den Heuvel liep eind 2018 dusdanig gevaar dat hij drie maanden niet aan de desk van RTL Boulevard kon verschijnen. Daarvoor brak Peter R. de Vries toen een lans, live in de studio. Daar is Van den Heuvel hem ‘tot op de dag van vandaag dankbaar voor’. ,,Ik was in die periode toen echt aan het vechten om terug te komen. Mede doordat Peter op televisie zo ageerde, kon ik weer terugkomen. Hij heeft daar een wezenlijke bijdrage aan geleverd.”

Het optreden van Van den Heuvel maakt indruk op veel twitteraars.

