Verdriet bij Familie Meiland: bulldog Bommel overleden

Bibian Mentel straalt op cover Margriet: 'Kans dat ik hem zelf niet meer kan lezen'

Voormalig topsportster Bibian Mentel (48) straalt deze week op de cover van Margriet. De snowboardster, die aan kanker lijdt en onlangs te horen kreeg dat ze is uitbehandeld, is gasthoofdredacteur. In haar voorwoord is ze positief als altijd. 'De kans is aanwezig dat ik deze Margriet niet meer zal kunnen lezen. Maar mij zul je niet horen klagen, want klagen heeft nog nooit iets opgelost.'