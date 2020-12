Verdachte van overval op Gordon komt binnenkort vrij

Annemarie Keizer vreesde nieuwe operatie na check up: ‘Mijn wereld stond stil’

30 december Annemarie Keizer, de 35-jarige echtgenote van zanger Simon Keizer, is zich dit jaar nog meer bewust geworden van haar gezondheid. Na een check up leefde ze in de angst dat ze opnieuw geopereerd moest worden. Dat bleek gelukkig niet zo te zijn. Eind van het jaar kwam de klap van het overlijden van het dochtertje van Jan Dulles en Caroline Mol daaroverheen. ‘Ik wil leren de onbenulligheden weg te lachen', schrijft ze op Instagram.