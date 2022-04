Verdachte van overval op de hondenuitlater van Lady Gaga komt per ongeluk vrij

Welke fout er is gemaakt, is niet bekend. Wel doet de politie in Los Angeles er alles aan om Jackson weer op te pakken. ,,Het onderzoek gaat door en het LASD Major Crimes Bureau is druk bezig om de heer Jackson weer in hechtenis te krijgen”, staat er volgens People in een verklaring van de politie waarin de vrijlating van Jackson staat beschreven als ‘onbedoeld’.