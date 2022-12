Verdachte van moord op rapper Takeoff opgepakt

Burgers’ Zoo is er niets bij: zanger Tino Martin pakt nóg uitbundi­ger uit met kerstver­lich­ting in zijn tuin

,,De tuin van Tino Martin is ons uithangbord. Onze etalage. Hij ligt op een mooi kruispunt. Daar krijgen we respons op.” Peter Homan, eigenaar van het gelijknamige bedrijf in Mijdrecht, dat kerst- en feestverlichting aanlegt, zegt het met enige trots.

10:52