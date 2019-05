Verdachte schietpartij rapper Feis op nationale opsporingslijst

Pamela Anderson bezoekt Wiki­leaks-baas Assange

21:49 Oud-Baywatch-ster Pamela Anderson heeft vandaag Wikileaks-oprichter Julian Assange bezocht in de gevangenis in Londen. De 51-jarige actrice stond na het bezoek de pers te woord en zei dat Assange ‘niet in een zwaarbewaakte gevangenis thuishoort. Hij heeft niets verkeerd gedaan, hij is een onschuldig mens’.