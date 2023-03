Verbouwingsperikelen en bureaucratie: zo gaat het nu met de familie Wesseloo uit Ik Vertrek

Ruim 1,2 miljoen mensen zagen zondagavond de emigratieperikelen van de familie Wesseloo in Ik Vertrek . Een mooie score voor een herhaling van het AvroTros-programma uit 2021. Het roept gelijk de vraag op: hoe gaat het nú met Ton, Birgitta, Thomas (12) en Ruben (9) in Spanje?

De familie Wesseloo kocht een kavel in het Spaanse Busot, in de buurt van Alicante: de perfecte locatie voor een vakantiepark. In de herhaling van de aflevering van twee jaar geleden zien we echter hoe de bureaucratie roet in het eten gooit en dat Ton en Birgitta op zoek moeten naar een andere bron van inkomsten.

Lees ook PREMIUM Hans uit Ik Vertrek XL overleed veel te jong, maar gek genoeg zie ik hem als een gezegend mens

Een slimme zet, blijkt anno 2023, want die camping is er (nog steeds) niet. ‘Na de derde afwijzing voor de waterhuishouding ligt de actie bij ons. We zouden met een nieuw bureau moeten gaan praten dat vaker met dit soort moeilijkheden te maken heeft gehad, maar die actie hebben we nog steeds niet ondernomen’, vertelt het gezin aan de redactie van Ik Vertrek.

Dat ze er niet zo achteraan zitten, komt omdat ze ‘gewoon lekker druk’ zijn met andere dingen. Zo zijn ze hun finca aan het verbouwen. ‘We zijn vorig jaar oktober verhuisd en het is nog niet af. We begonnen met een huis zonder keuken, zonder badkamer. Er zaten zelfs geen ramen in… Een echte bouwval’, zeggen ze.

Ton is uitgegroeid tot ‘heuse aannemer en uitvoerder’, die van de bouwval inmiddels al een ‘klein eigen paleisje’ heeft gemaakt. Hij nam onder meer de badkamer, de keuken, het dak en een uitbouw voor zijn rekening. ‘Maar het is nog niet af. We zijn nu onze slaapkamer en die van Ruben aan het afmaken. Ton is nog wel even bezig.’ Birgitta werkt sinds een jaar als zelfstandige in de verkoop en service bij een Nederlands bedrijf, voornamelijk vanuit haar Spaanse huis. Dat werk ziet ze zichzelf de komende jaren nog wel doen.

Geïntegreerd in het dorpsleven

Intussen is het gezin ook goed geïntegreerd in het dorpsleven. ‘We doen zelfs mee met de Moros y Cristianos, een typisch Spaans lokaal feest, waarbij we meelopen in de optocht en meedoen met de tradities’, vertelt Birgitta. ‘En de kinderen doen het geweldig op school. Ruben heeft nu zelfs meer moeite met de Nederlandse onregelmatige werkwoorden dan met de Spaanse.’ Ook met de oudste, Thomas, gaat het goed, zo vertelt hij zelf. ‘Je kunt hier echt van alles. Ik vind Spanje vooral leuk vanwege al die fietspaadjes door de bergen, in de buurt van ons huis, met de mountainbike.’

Kortom: het loopt gesmeerd, behalve die camping dan. Of die er ooit nog gaat komen? Hij blijft op de agenda, zegt Birgitta. Een domper is het allerminst, die verhuizing naar Spanje. ‘We hebben veel meer tijd voor elkaar en voor het leven, en dat was onze bedoeling! Dus: we zijn vertrokken en komen niet terug.’

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: