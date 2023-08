met foto'sKleine meisjes worden groot, ook als ze in een beroemd internetplaatje eeuwig jong zijn. Mia Talerico, die als ‘verbijsterd meisje’ zo’n tien jaar geleden een meme werd, is inmiddels 14 jaar en deze week begonnen aan highschool in de VS. Een nieuwe foto gaat nu ook het internet over. Zo zien zij én andere memegezichten er nu uit.

Niets zegt ‘verbijstering’ zo duidelijk als de kleine Talerico die met grote ogen en open mond verbaasd haar handjes voor zich uit houdt. Het plaatje was de afgelopen jaren een veelgebruikte meme op internet, oftewel een afbeelding die mensen gebruiken om treffend op iets te reageren. De foto heet ook wel de ‘Good luck Charlie’-meme, verwijzend naar de gelijknamige Disney-serie waaruit de scène komt.

Volledig scherm De meme met Mia Talerico bestaat ook als gifje. © Disney

Bijna tien jaar na het einde van de show (2010-2014) is Talerico weer een hit op internet. Ze beleefde deze week haar eerste dagen op highschool in de Verenigde Staten, ook wel ‘ninth grade’ genoemd. Daarom poseerde het meisje, inmiddels een puber, met een krijtbord met de datum erop op Instagram. De foto verscheen ook op het nieuwtjesaccount Pop Base op X (het voormalige Twitter) en kreeg in korte tijd 240.000 likes, duizenden reacties en werd ruim 10 miljoen keer bekeken.



Bekijk de nieuwe foto van Mia, lees door onder de post

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Zo zien gezichten van andere memes er nu uit

Veel mensen schrijven dat ze het leuk vinden om Talerico weer te zien, maar ook dat ze zich ineens heel oud voelen. Naast Talerico zijn er meer mensen die op jonge leeftijd ‘beroemd’ werden als meme:

Toen: ‘side eyeing Chloe’

Chloe Clem uit de VS ging in 2013 als peuter het web over nadat ze verscheen in een YouTube-video van haar ouders. Die verrasten Chloe en haar oudere zusje Lily met een tripje naar Disneyland en filmden hun reactie. Terwijl Lily begon te huilen van geluk, zette Chloe een blik op alsof ze dat behoorlijk overdreven vond. Het moment ging de geschiedenis in als ‘side eyeing Chloe’, inclusief T-shirts en stickers met de foto.

Volledig scherm Chloe Clem is 'side eyeing Chloe'. © YouTube The Clem Family

Nu: in de brugklas, met geld

De tegenwoordig 12-jarige Clem begon deze maand aan seventh grade, oftewel ‘junior highschool’, vergelijkbaar met de brugklas in Nederland. Het gezin heeft een leuk slaatje geslagen uit Clems roem: ze verkochten de meme als zogenoemde non-fungible token (NFT). Dat is een manier om de originele digitale afbeelding te bezitten. Een muziekproductiebedrijf uit Dubai legde er zo’n 69.000 euro voor neer.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Toen: reactie op billen

De Amerikaanse Michael McGee is de hoofdpersoon van een meme die eigenlijk heel anders bedoeld was. Zijn beste vriend maakte in 2013 een foto tijdens een algebrales. Ze wilden inhaken op een memetrend die toen rondging, waarbij mensen op grappige wijze reageerden nadat ze mooie billen hadden gezien. McGee had het ‘talent’ om aderen in zijn voorhoofd te laten opzwellen en deed dat voor de foto. Iemand anders voegde later het bijschrift ‘een scheet inhouden naast een knap meisje in de klas’ toe en zó werd de foto bekend.

Volledig scherm Michael McGee in zijn bekende meme. © Twitter Srry Kid

Nu: níét rijk

McGee vierde eind vorig jaar zijn 25ste verjaardag. Als memeberoemdheid is hij naar eigen zeggen ‘met pensioen’. Dat heeft met rijkdom niets te maken: McGee had zijn succes achteraf gezien meer serieus willen nemen, zodat hij geld had verdiend met de foto. Hij sprak de wens uit zijn meme ook als NFT te verkopen, maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. Hij gaat nog altijd om met het meisje naast hem op de foto, Amber, maar alleen als vrienden.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Toen: ‘Roll Safe’

De Britse acteur Kayode Ewumi staat centraal in de zogenoemde Roll Safe-meme. In 2016 speelde hij het personage Reece Simpson (ook wel Roll Safe genoemd) in een onlineserie. De manier waarop hij met zijn vingers op zijn hoofd tikte, werd het symbool voor iemand die dénkt slim te zijn, maar juist niet zo snugger handelt.

Volledig scherm Kayode Ewumi als Roll Safe. © BBC

Nu: jasje aan de wilgen

Ewumi besloot een paar jaar geleden te stoppen met het spelen van Roll Safe, wat hij in verschillende producties had gedaan. Hij hing het jasje van het karakter - in werkelijkheid van zijn vader - aan de wilgen. Hij kreeg naar eigen zeggen grote geldbedragen geboden om het jack nog eens aan te trekken en in reclames te spelen. Dat geld kon hij goed gebruiken, maar het voelde niet goed, dus weigerde hij. Ewumi acteert nog altijd en heeft zijn eigen productiehuis.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Toen: disaster girl

De Amerikaanse Zoe Roth was 4 jaar toen haar ouders haar meenamen om te kijken naar een huis dat (gecontroleerd) in brand stond. Haar vader maakte een foto van het meisje, dat een duivelse grijns op haar gezicht had alsof ze het vuur hoogstpersoonlijk had aangestoken. Het plaatje ging in originele vorm het internet over, maar werd ook bewerkt zodat Chloe kwaadaardig toe stond te kijken bij andere rampen, zoals het zinken van de Titanic.

Volledig scherm Zoe Roth groeide uit tot 'disaster girl'. © David Roth

Nu: rijk en met controle

Zoe, inmiddels 23 jaar, werd ondanks de meme niet op straat herkend als disaster girl. Ze vond het geweldig om te zien hoe creatief mensen met de foto omgingen, maar voelde ook een gebrek aan controle, schreef The New York Times. Roth ging immers continu het internet over zonder daar zelf bij betrokken te zijn. Voor een klein beetje controle verkocht ze de foto in 2021 als NFT. Ze streek er zo’n 400.000 euro mee op én behoudt het copyright, waardoor ze 10 procent krijgt als de foto nog eens wordt verkocht. Het geld gaat onder meer naar goede doelen en de afbetaling van haar studieschuld, zei ze.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: