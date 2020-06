Vera Lynn (103) hoog in hitlijsten na overlijden

Zangeres Vera Lynn (103) is sinds haar overlijden gisteren weer volop te vinden in de hitlijsten. Haar beroemde nummer We’ll Meet Again staat in Nederland op 3 in de downloadlijst van iTunes.

Ook in talloze andere landen is het nummer te vinden in de bovenste regionen van de downloaddienst, zoals in Engeland (6), België (4), Australië (7) en Nieuw-Zeeland (9). Haar compilatiealbum The Best of Vera Lynn doet eveneens goede zaken; de plaat staat in Nederland op plek 9 in de lijst met meest gedownloade albums.

Lynn overleed gisterochtend in bijzijn van haar familie. Ze kreeg grote bekendheid doordat ze het moreel van de Britse troepen tijdens de Tweede Wereldoorlog hoog hielp te houden met haar optredens en haar BBC-radioprogramma Sincerely Yours. Daarmee verwierf Lynn de bijnaam ‘the Forces’ Sweetheart’ (lieveling van de troepen). De zangeres is, naast We’ll Meet Again, bekend van liederen als Yours en The White Cliffs of Dover.

Onlangs kwam Lynn nog tweemaal in het nieuws. In maart greep zij haar 103e verjaardag aan om haar land tijdens de coronacrisis opnieuw moreel te ondersteunen. Zij riep het publiek op om ‘momenten van vreugde’ te vinden in moeilijke tijden. Amper een week daarvoor werd Lynn officieel de oudste artiest ooit die een plek in de Britse album-Top 40 bemachtigde.