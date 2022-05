Vera en Casper staan voor hete vuren in Kopen zonder kijken: ‘Dit gaat niet lukken’

Met een budget van 375.000 euro een ruime woning vinden in het centrum van Leiden. Dat was de opdracht voor het team van Martijn Krabbé in de eerste aflevering van een nieuw seizoen Kopen zonder kijken vanavond. Deelnemers Casper en Vera werden al snel teruggefloten: er moest radicaal iets veranderen, anders konden ze het vinden van hun droomhuis wel vergeten.

Vera en Casper huurden een huis in het centrum van Leiden. Een perfecte locatie, vooral omdat de woning aan het water grensde. Maar het stel liep tegen een probleem op: hoe fijn hun stulpje ook was, het werd te klein en dus zagen ze geen andere uitweg dan te verhuizen. Een nogal moeilijke stap voor Vera, die haar hart had verloren aan Leiden, maar ook nog moest wennen aan het idee van een burgerlijk huis.

Het team van Kopen zonder kijken werd ingeschakeld, maar makelaar Alex van Keulen en bouwkundige Bob Sikkes ontdekten al snel dat de wensen van Vera en Casper niet bepaald realistisch waren. Om nog maar te zwijgen over het dilemma waar ze voor stonden, de twee hadden namelijk geen flauw idee naar wat voor woning ze precies op zoek waren. Toch werd Alex aan het werk gezet.

Kansloos

Hij moest een huis in de omgeving van Leiden zien te vinden van minimaal 80 vierkante meter, met minimaal drie slaapkamers, een schuurtje of berging, een tuin aan het water of een dakterras. En dat met een budget van 375.000 euro, inclusief verbouwen. ,,Het beeld dat ze hebben van het type huis, de grootte, en de combinatie van het budget in het centrum van Leiden, gaat gewoon niet lukken”, voorspelde Alex al.

De zoektocht ging van start, maar het vinden van een potentiële woning bleef uit. Na 69 dagen hadden Vera en Casper nog steeds niets vernomen van de makelaar, tot hij bij ze voor de deur stond om ze wakker te schudden: er moesten keuzes worden gemaakt, want met hun huidige eisen was het vinden van een huis kansloos. Het budget werd opgeschroefd naar vier ton en ook de omgeving werd uitgebreid, maar na acht maanden zat er nog steeds geen schot in de zaak. Alex besloot weer in gesprek te gaan met de twee. Deze keer met een heftige boodschap: was het niet verstandiger om te blijven waar ze nu zaten? Dat was schrikken, stelde Vera. ,,Ik kon het niet zo goed bevatten. Een soort teleurstelling. Ik dacht: gaat het ooit nog lukken? Moeten we dit nog wel willen?”

Volledig scherm Vera en Casper in Kopen zonder kijken. © RTL

Tegenslag

Na maanden vol onzekerheid vond Alex toch een huis voor het stel. Niet in Leiden of in de buurt daarvan, maar in Hillegom. Het stel werd op speurtocht gestuurd en reed langs allerlei huizen, waarvan er een wellicht wel van hen was. Toen het stel uiteindelijk geblinddoekt voor hun nieuwe stulpje stond, gingen ze op van de zenuwen. Maar eenmaal binnen was vooral Casper razend enthousiast. ,,Cool”, riep hij uit. Vera hield zich wat meer op de vlakte. ,,Spannend”, kon ze in eerste instantie nog net uitbrengen.

Presentator Martijn Krabbé zat met een brandende vraag: zagen Vera en Casper zichzelf wel in dit huis wonen? ,,Nog niet. Maar dat is niet negatief”, antwoordde Vera. ,,Het voelt nog niet als thuis.” Zij had haar hoop gevestigd op budget om te verbouwen, zodat het allemaal net wat meer naar haar smaak omgetoverd zou worden. En budget was er zeker: Alex had het huis voor 345.000 euro gekocht, waardoor er maar liefst 55.000 euro overbleef om de woning aan te pakken. Bob besloot de keuken te verbouwen en voor een groot kookeiland te gaan. Ondertussen was styliste Roos op zoek naar de perfecte meubels voor Vera en Casper.

Hoe voorspoedig het aanvankelijk ook leek te gaan, een verbouwing zou niet compleet zijn zonder tegenslag. En die kwam er: er bleek een lek in de riolering te zitten. Kosten om het te repareren? 2000 euro. Een flink prijskaartje, maar Vera en Casper toverden nog wat geld uit hun spaarpot tevoorschijn om het probleem op te lossen. Zo konden de klusjesmannen hun werk weer voortzetten.

Na weken zwoegen mochten Vera en Casper eindelijk hun nieuwe stulpje betreden. Vera barstte direct in tranen uit bij het zien van hun woning en ook Casper was door het dolle heen. ,,Dit is gewoon ons huis”, jubelde het stel. Of ze spijt hadden van hun avontuur? ,,Er komt hier zeker geen tekoopbord op het raam. We gaan hier niet meer weg”, besloot Casper.

Volledig scherm De nieuwe woning van Vera en Casper. © RTL

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: