Veel kijkers voor eerbetoon aan Peter R. de Vries in RTL Boulevard: ‘Indrukwekkende uitzending’

De uitzending van RTL Boulevard gisteravond waarin Peter R. de Vries centraal stond, is door ruim 1,3 miljoen mensen bekeken. Na het EK voetbal en de nieuwsuitzendingen het best bekeken programma van de avond. Het eerbetoon aan de misdaadverslaggever, die nog vecht voor zijn leven, zorgde in de studio en thuis op de bank voor emotionele reacties.

De collega’s van De Vries, die dinsdagavond werd neergeschoten kort nadat hij de studio van Boulevard verliet, begonnen met een reconstructie van de avond. Luuk Ikink vertelde onder meer hoe De Vries de studio uitliep, op korte afstand gevolgd door een aantal collega’s. ,,Daarna kwam er een collega aangestormd en riep dat Peter was neergeschoten”, aldus Ikink. ,,Er was enorme paniek.” Een aantal collega's rent naar buiten, want De Vries ‘mag daar niet alleen liggen’. ,,Het gaat allemaal zo snel. We zien afzetlint en in mijn beleving was er nog geen ambulance. We hebben een aantal ontredderde collega’s opgevangen, die zaten er doorheen. Het gaat zo snel. Je weet niet wat je moet doen en je voelt je verslagen.”

Ook oud-Boulevard-presentator Albert Verlinde, die jarenlang met De Vries samenwerkte, schoof aan. ,,Ik ben vandaag heel erg emotioneel, constant. Om Peter, maar ook om jullie. Om dit programma en het team. Ik heb gehoord dat er mensen van dit team zijn die gezegd hebben: hij mag daar niet alleen liggen. Zij zijn daarnaartoe gegaan”, zei een geëmotioneerde Verlinde over de plek waar De Vries dinsdagavond werd neergeschoten op straat. ,,Zo zit jullie team in elkaar. Dat heeft mij zo ongelofelijk geraakt. Die liefde die het team uitstraalt, dat je dat opzoekt. Dat is liefde en respect.”

Quote Die liefde die het team uitstraalt, dat je dat opzoekt. Dat is liefde en respect Albert Verlinde

Kijkers laten op social media (zie hieronder) weten met een brok in de keel te kijken naar Boulevard. ‘Wat een waanzinnig goede, indrukwekkende en knappe uitzending van RTL Boulevard, ontzettend professioneel en tegelijk bijzonder persoonlijk. Diepe buiging voor dit vakmanschap’, schrijft iemand. Een ander: ‘Het programma is nog maar een paar minuten bezig en ik heb nu al een brok in m’n keel. Enorm veel respect voor de mensen die daar nu staan, en er over praten, nog geen 24 uur na de situatie.’

Ook BN’ers zijn onder de indruk. ‘Wat een mooie en liefdevolle uitzending van RTL Boulevard over Peter. En dat onder deze omstandigheden. Trots op mijn collega’s!’, aldus nieuwslezer Jan de Hoop. En Jack van Gelder: ‘Zeer indrukwekkende uitzending.’

‘Lach en traan’

Later op de avond trok Humberto op RTL 4 560.000 kijkers. Aan tafel onder andere RTL-baas Sven Sauvé, die zei dat de misdaadverslaggever nog altijd vecht voor zijn leven. ,,Diverse collega’s van RTL Boulevard hebben contact met de familie en het verhaal is nog steeds dat hij echt vecht voor zijn leven. Heel veel nieuws is er op dat vlak op dit moment niet te vertellen.”

Sauvé vertelt dat het idee was van Boulevard om een uitzending te maken ‘die recht doet aan Peter’. ,,Ik denk dat dat bijzonder goed gelukt is”, zei Sauvé daarover. ,,Het was heel emotioneel, met een lach en een traan.” Het team van het programma kreeg na de uitzending in de studio bezoek van demissionair minister van Justitie Ferd Grapperhaus en de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. ,,Ze hebben een woordje gericht aan de redactie om ze een hart onder de riem te steken. Het was wel echt heel fijn om daar onderdeel van te zijn en daar bij te kunnen zijn.”

Op NPO 1 werd de ingelaste aflevering van talkshow Op 1, vanwege het EK voetbal al om 19.00 uur, bekeken door 800.000 kijkers. Ook in dat programma stond Peter R. de Vries centraal.

