Vaste Utopia-kijker Bertie bracht deelnemer Cemal en zijn Turkse familie bij elkaar

Nooit eerder had hij zijn Turkse vader gezien, zo vertelde Cemal Hazebroek in het tv-programma Utopia, terwijl hij een foto van de man liet zien. ' Bertie van den Heuvel, een vaste kijker, zag de foto en dacht: 'Hee, dat plaatje ken ik ergens van'. Inmiddels heeft Cemal zijn vader ontmoet. Dankzij Utopia-fan Bertie, blijkt nu.

,,Het is wel verslavend, ja." Bertie van den Heuvel kijkt vrijwel dagelijks met zijn vrouw naar Utopia, het al jaren draaiende realityprogramma op SBS6. En dus ziet Van den Heuvel in 2016 ook hoe bewoner Cemal Hazebroek met een medebewoner over zijn vader praat. Een vader die hij nooit gezien heeft. Hij laat de medebewoner een foto zien. Bertie: ,,En die foto had ik eerder gezien, dat wist ik zeker. Maar ik kon het ook niet gelijk plaatsen."

Het duurt nog even voor hij het kan plaatsen. Maar als hij zijn bovenbuurman - ook Cemal genaamd - spreekt, weet hij het plots. ,,Die foto heb ik bij hem in huis zien staan." Bovenbuurman Cemal Top weet dat hij een halfbroertje in Nederland heeft, maar is toch in shock als hij hoort dat dat broertje dagelijks op tv is. ,,Om het zeker te weten, belde ik mijn vader om te vragen naar de achternaam van mijn halfbroertje. Na enige tijd kwam Hazebroek eruit, en wist ik zeker dat hij het was."

Tekst gaat verder onder video

Nooit eerder heeft Top naar Utopia gekeken, maar nu is zijn interesse wel gewekt. Hij meldt zich bij producent Talpa, die een eerste ontmoeting regelt tussen de twee broers, overigens zonder dat Hazebroek dit wist. En dus was de andere Cemal nu in shock. ,,Ik stond af te wassen toen mijn broer binnen kwam lopen. Het was heel raar, in je hoofd heb je wel duizend vragen. Maar we voelden wel direct een verbintenis. Je ziet dat we familie zijn." Het is een hereniging die Bertie weer vanaf de bank in Den Bosch kan volgen. Na twee uur, nog lang niet uitgepraat, moet Top weer weg. Zo zijn de regels van het programma.

Hoteldak

Met vier uur lang dansen in de loods zamelt Hazebroek geld in om samen met Top naar zijn vader in Turkije af te reizen. De eerste keer verloopt niet volgens plan. Top: ,,We waren afgereisd naar het dorpje waar mijn vader woonde, en konden vanaf het hoteldak zijn huis zien liggen. Toen brak echter de staatsgreep uit, en mochten we niet verder." Een chaotische, dagenlange terugreis via Griekenland volgt, waarna Hazebroek de loods van Utopia weer in moet.



,,Toen viel ik wel in een diep gat, hoor", vertelt hij. ,,Je weet dat er een 'nieuwe' familie is, maar hebt op geen enkele manier contact." Uiteindelijk wordt een nieuwe trip naar Turkije geregeld, waar hij alsnog een emotionele ontmoeting met zijn vader heeft. ,,Hij lijkt op mij, alleen dan een stuk ouder. Je ziet overal gelijkenissen."

Volledig scherm Utopiafan Bertie van den Heuvel naast de broers Cemal Hazebroek (midden) en Cemal Top (Rechts) © Marc Bolsius

Hechte familie

Twee weken geleden werd Cemal weggestemd uit Utopia, ruim twee jaar na aankomst en vlak voor de finale van tv-programma begin juni. En dus is hij nu weer even bij zijn broertje in Den Bosch. Top kwam na een dramatische familieomstandigheid hier terecht. Zijn zusje werd op een zebrapad doodgereden. Zijn vader kon dat moeilijk verkroppen en verkocht zijn bakkerij in Lelystad om terug te keren naar Turkije. Ook Top liet alles achter zich en begon aan het Bossche Prins-Hendrikpark opnieuw.

Tekst gaat verder onder video