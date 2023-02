Variety: overgebleven Beatles werken mee aan Rolling Stones-plaat

McCartney heeft basgitaar opgenomen en Starr drumt. Of de muzikanten ook samen op een track te horen zijn, is niet duidelijk. Naar verluidt is de plaat bijna klaar, al is er nog niets officieel aangekondigd.

Zelden samen

Hoewel The Rolling Stones en The Beatles allebei in de jaren zestig begonnen in Engeland en de muzikanten elkaar vaak zijn tegengekomen, werkten ze zelden samen.

Op het Stones-nummer We Love You uit 1965 zingen McCartney en Lennon het achtergrondkoor. Brian Jones speelde in datzelfde jaar saxofoon op het Beatles-lied You Know My Name (Look Up the Number). In 1968 deden Lennon en Yoko Ono mee aan de tv-special The Rolling Stones’ Rock and Roll Circus.