Vandaag op tv: Shorttrack finale 1500 meter, Dirty Jobs en Het verhaal van Nederland

Peking Live: shorttrack finale 1500 meter mannen

Wokking Lekker

Dirty Jobs

Het verhaal van Nederland



NPO 1 – 20.35 uur



Op veel plekken in Nederland struikel je weliswaar nog over de Romeinse overblijfselen, maar de komst van het volk ging niet zonder slag of stoot. De Germaanse stammen die tot dan toe het land bevolkten, boden nog even flink tegenstand, maar werden uiteindelijk onderworpen, verjaagd of vermoord. Toch verdwenen ook de Romeinen uit het door hen gevormde straatbeeld. Maar hoe?