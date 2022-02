Vandaag op tv: Salvage Hunters, Keuringsdienst van waarde en 2Doc: Kroniek van een moderne koning

Peking Live: Schaatsen – 1000 meter vrouwen

NPO 1 – 09.30 uur



Jutta Leerdam is vandaag Nederlands grootste troef voor goud. Het sprintwonder uit ‘s-Gravenzande won de 1000 meter op het OKT en werd begin vorige maand nog Europees kampioen op de kilometer. Ze krijgt niet alleen tegenstand van onze eigen Antoinette de Jong en Ireen Wüst, maar vooral van Brittany Bowe, Nao Kodaira en Angelina Golikova.

Volledig scherm Jutta Leerdam op de 500 meter tijdens de Olympische Winterspelen. © ANP

Downton Abbey

NPO 2 – 16.12 uur

Het is inmiddels 1925 en voor de Crawleys en hun bedienden staat er in dit laatste seizoen flink wat op stapel. Het jaar begint niet zo goed voor Lady Mary als ze een dreigbrief ontvangt: iemand dreigt haar flirt met Tony Gillingham publiekelijk te maken. Ondertussen slijpen ook Violet en Isobel hun messen. De inzet: de toekomst van het lokale ziekenhuis.

Volledig scherm Een beeld uit Downton Abbey. © AP

UEFA Conference League

Veronica – 18.00 uur



Terwijl AZ en Feyenoord al verzekerd zijn van een plek in de achtste finales van de Conference League, moeten PSV en Vitesse zich nog bewijzen tussen de laatste zestien. In deze tussenronde neemt PSV het in eigen huis op tegen Maccabi Tel Aviv, Vitesse reist - door een straf van de UEFA - zonder supporters af naar Oostenrijk voor de wedstrijd tegen Rapid Wien. De aftrap van beide wedstrijden is om 18.45u.

Salvage Hunters

Discovery – 19.30 uur



Om erachter te komen hoe Drew Pritchard al die leuke, goedkope meubels zijn winkel in krijgt, loopt de Brits-Franse First Dates-maître Fred Sirieix een week mee met de antiekgoeroe. De speurtocht begint in een groot landhuis in Suffolk, waar de eigenaar wel wat spullen wil verkopen. Fred leert de kunst van het onderhandelen en ontdekt al snel dat het niet altijd werkt wanneer je er met een gestrekt been ingaat.

Keuringsdienst van waarde

NPO 3 – 20.25 uur



Tegenwoordig wordt óveral groente ingestopt. Van wraps van wortel tot pannenkoeken met bieten. Ouders kunnen weer gerust slapen: zo krijgen ze hun kinderen gezond en groot. Maar hoe komen die groenten eigenlijk in al die spullen? En wat blijft er dan nog van over?

Volledig scherm Een beeld uit Keuringsdienst van Waarde. © KRO-NCRV

2Doc: Kroniek van een moderne koning

NPO 2 – 22.57



In de Bijlmer woedt al jaren een oorlog om de troon van de Ghanese Ashanti-gemeenschap in Nederland. Terwijl de hippe Nana Nyanin in Amsterdam benoemd is tot koning, is de traditionele Nana Ama Serwaah door de Ghanese opperkoning gekroond tot koningin. Wie trekt er aan het langste eind?

Volledig scherm Een beeld uit de 2Doc: Kroniek van een moderne koning. © HUMAN

