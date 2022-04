Vandaag op tv: Koningsdag, Liverpool - Villarreal en Being Ad Visser

Koningsdag 2022

Na twee coronajaren zonder groots feest, trekt het koninklijk gevolg op de 55ste verjaardag van Willem-Alexander weer als vanouds door een oranjegekleurde menigte. Dit jaar viert de koning zijn verjaardag in de stad waar de festiviteiten eigenlijk al in 2020 plaats hadden moeten vinden: Maastricht.

538 Koningsdag

Maan, Becky Hill, Snelle, Snollebollekes, Kris Kross Amsterdam en Davina Michelle: de line-up van 538 Koningsdag is indrukwekkend. Na twee jaar radiostilte keert Radio 538 terug naar het Chasséveld in Breda om met 40.000 feestgangers, een keur aan nationale en internationale artiesten en de 538-dj’s de jarige koning in het muzikale zonnetje te zetten.

In voor- en tegenspoed, 20-jarig huwelijk Willem-Alexander en Máxima

Met haar Latijnse temperament bracht Máxima vanaf het eerste moment verandering in ons koningshuis. Maar horen Máxima en Willem-Alexander nou echt bij elkaar? Royaltywatchers kennen namelijk ook momenten dat de spanning tussen de twee om te snijden was. Hebben de momenten van tegenspoed hen dichter bij elkaar gebracht, of juist niet? En was Máxima ook voor Willem-Alexander gevallen als hij geen koning (of toen nog kroonprins) was geweest?

UEFA Champions League: Liverpool - Villarreal

Als er gekeken wordt naar de Nederlandse inbreng in deze halve finale, focust onze blik zich op Liverpools verdediger Virgil van Dijk en Villarreals aanvaller Arnaut Danjuma. Liverpool maakt veel kans, maar de Spanjaarden speelden wel Bayern München uit het toernooi, mede dankzij een goal van Danjuma.

Close Up: Being Ad Visser

Hij is voor veel generaties bekend als het gezicht van Toppop, maar Ad Visser blijkt een stuk meer in zijn mars te hebben dan artiesten aankondigen. Want Ad is ook een vindingrijk kunstenaar die, gedreven door zijn nieuwsgierigheid en onstuitbare creativiteit, al zijn hele leven muziek schrijft en liedjes componeert. Dat leidt tot grote kunstzinnige projecten.

Volledig scherm Being Ad Visser. © AVROTROS

