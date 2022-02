Vandaag op tv: Kiespijn, Grantchester en Danny’s wereld

Peking Live: Bobslee – Viermansbob mannen/sluitingsceremonie

NPO 1 – 02.30 uur



Twee- en viermansbobpiloot Ivo de Bruin probeert zich al sinds 2010 te plaatsen voor de Olympische Spelen. Maar zowel in 2014 als 2018 ging het mis. Maar Ivo gaf niet op en bleef zijn droom najagen. Met succes. Voordat de Olympische vlam vanmiddag gedoofd wordt, staat bobteam De Bruin daarom vanochtend vroeg tóch aan de start in Yanqing.

Volledig scherm Ivo de Bruin en zijn team op de Olympische Winterspelen in Peking. © AP

VTwonen weer verliefd op je huis

SBS6 – 19.25 uur



Vier jaar geleden werden Karin en Frank verliefd op hun jaren 40-woning in het Gooise Huizen. Alles is naar wens; de locatie, buurt en de charme van het huis. Alleen blijft de inrichting iets waar het stel zich continu aan stoort. Want zelfs na een aantal verbouwingen en verfbeurten blijft de woonkamer een plek die niet in het perfecte plaatje past.

Kiespijn

NPO 3 – 20.19 uur



Kleuren we tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart het vakje rood bij de gevestigde orde of toch bij lokale partijen? Om orde in de stortvloed aan partijen, programma’s, informatie, meningen, mannen of vrouwen te scheppen, loodst Diederik Ebbinge ons opnieuw langs het politieke landschap.

Volledig scherm Diederik Ebbinge in Kiespijn. © NTR

Grantchester

Nieuw seizoen

BBC First – 21.00 uur



De picknick met de familie van Geordie krijgt voor Sydney een zwart randje als de politie hem arresteert op verdenking van de verkrachting van de vijftienjarige Abigail Redmond. Niet veel later wordt het meisje dood aangetroffen in de studio van fotograaf Daniel Marlowe, maar intussen ontbreekt van hem elk spoor. De zaak krijgt een schokkende wending als een jongen Abigails vader beschuldigt van betrokkenheid bij de dood van zijn dochter.

Volledig scherm Een beeld uit Grantchester. © IMDB

Danny’s wereld

NPO 2 – 21.08 uur



Gokverslaafden, straatracers, krakers, vluchtelingen; de afgelopen twee seizoenen nam Danny Ghosen ons in Danny’s wereld al mee naar spraakmakende werelden, die weliswaar onzichtbaar zijn voor de meesten van ons, maar stiekem dichterbij zijn dan we denken. En ook in dit derde seizoen onderzoekt hij plekken waar het wringt in de maatschappij.

Into The Wild With Bear Grylls



Discovery – 23.30



Na survivallen met half Hollywood, neemt Bear Grylls nu Bollywood mee op zijn avonturen. Zijn eerste ‘slachtoffer’ is de Indiase superster Ajay Devgn. Hij staat erom bekend dat hij zijn stunts allemaal zelf doet, maar survivallen met Bear blijkt toch moeilijker dan gedacht.

Volledig scherm Een beeld uit Into The Wild With Bear Grylls. © discovery

