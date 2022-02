Vandaag op tv: Keuringsdienst van Waarde, Sander en de kloof en 2Doc: Oranje - Hoe een klein dorp groot kan zijn

Omdat er iedere dag heel veel te zien is op televisie, lees je hier iedere ochtend de kijktips voor vandaag. Dit zijn de aanraders voor donderdag 10 februari.

Peking Live: 5000 meter vrouwen

NPO 1 – 13.00 uur



Esmee Visser mag de titelverdedigster dan wel zijn, van de langebaanschaatsster is geen spoor te bekennen in Peking. Alle ogen zijn (wederom) gericht op Irene Schouten, die al het hele seizoen heerst op de 5000 meter. In haar kielzog Sanne in ‘t Hof, die op het OKT richting haar Olympische avontuur schaatste door Carlijn Achtereekte te verslaan.

Keuringsdienst van Waarde

NPO 3 – 20.25 uur



Elke dag weer worden er weer vele broodtrommels mee gevuld: ronde plakken vlees voor op brood, rood met witte stippen. De één kiest cervelaat, de ander salami. En dan heb je ook nog snijworst. Maar zit er wel verschil tussen de ene plak en de andere? Het onderzoek leidt de Keuringsdienst al snel naar het land van de droge worst: Italië.

Z Doc: De logistieke wereld van DHL



RTL Z – 20.30 uur



Er is geen ontkomen meer aan: de pakketbezorgers en online-winkelen. Er gaat een hoop aan vooraf voordat je je bestelde pakketje binnen hebt. Een kijkje in de logistieke wereld van koeriersdienst DHL, inmiddels mondiaal marktleider in de gigantische pakkettenindustrie.

Sander en de kloof



NPO 3 – 20.58 uur



Het wordt steeds moeilijker om van een dubbeltje een kwartje te worden. Alleen het bezit van talent en intelligentie is onvoldoende; het gaat vooral om de vraag of je de kans krijgt die te benutten. Nu werken steeds minder loont, vraagt Sander zich af of de rijken het écht zelf hebben gedaan.

2Doc: Oranje - Hoe een klein dorp groot kan zijn

NPO 2 – 22.19 uur



De inwoners van het dunbevolkte Drentse dorpje Oranje zaten niet te wachten op 1400 asielzoekers. Hilda Van der Heide was zelfs zo nijdig, dat ze zich voor de auto van staatssecretaris Klaas Dijkhoff wierp. Toch bleek alle angst ongegrond, want toen de opvang drie jaar later verdween, bleef er een grotere leegte achter dan gedacht.

Volledig scherm Een beeld uit de 2Doc: Oranje: Hoe een klein dorp groot kan zijn. © NTR

