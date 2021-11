Vandaag op tv: Intocht Sinterklaas, WK-kwalificatie Montenegro - Nederland en Sterren op het doek

video Sekspraat­jes bij Expeditie Robinson: ‘Boerin Annemiek heeft altíjd zin’

Seks bij Expeditie Robinson? Het is een onderwerp, zo is algemeen bekend, waar kandidaten nauwelijks mee bezig zijn, laat staan dat er iets op dat vlak gebeurt. Zelfs erover praten wordt amper gefilmd. Tot vanavond, want dan gaan de kandidaten los. ,,Boer Annemiek, ik denk dat jij mij helemaal sloopt.”

12 november