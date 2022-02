Vandaag op tv: 1500 meter schaatsen, 3Doc: Eindeloos gepest – Het verhaal van Maryana en Life of Pi

Omdat er iedere dag heel veel te zien is op televisie, lees je hier iedere ochtend de kijktips voor vandaag. Dit zijn de aanraders voor dinsdag 8 februari.

Peking Live: 1500 meter mannen

NPO 1 – 11.30 uur



Vier jaar geleden was het feest voor Kjeld Nuis toen er niet alleen op de 1000 meter, maar ook op de 1500 meter goud werd binnen gehaald. Na de gemiste kwalificatie op de 1000 meter, moet Nuis vandaag laten zien wat hij op de 1500 waard is. Dat wordt overigens nog een hele opgave, want de enige Nederlander die dit wereldbekerseizoen op het podium klom, was collega Thomas Krol. Bekijk hier het rittenschema voor de race.

Volledig scherm Thomas Krol en Kjeld Nuis tijdens een training voor de Olympische Spelen in Peking. © ANP

3Doc: Eindeloos gepest – Het verhaal van Maryana

NPO 3 – 20.25 uur



Binnen de lijntjes kleuren, daar hield Maryana niet van. De tiener kleedde zich anders dan anderen, was open over haar biseksualiteit en leek haar schouders op te halen als er weer eens een rotopmerking haar kant op werd geslingerd. Want de veertienjarige uit Boven-Hardinxveld werd gruwelijk gepest. Zelfs zo erg, dat ze niet meer verder wilde leven.



Lees hier het interview dat wij eerder met de ouders van Maryana hadden.

Life of Pi

SBS9 – 20.30 uur



Pi Patel (Suraj Sharma) is een jonge man die een ramp op zee overleeft en vervolgens wordt meegesleurd in een epische reis vol avontuur en ontdekkingen. Terwijl hij op zee dobbert, vormt hij een onverwachte band met een andere overlevende: een Bengaalse tijger. De film won vier Oscars, onder andere voor beste regie.

Ken and Barbie Killers: The Lost Murder Tapes

Investigation Discovery – 21.00 uur



Het had zomaar een succesvol Hollywood-stel kunnen zijn, maar Paul Bernardo en Karla Homolka haalden op een heel andere wijze de voorpagina’s. Want achter hun blonde lokken en mooie glimlach verborgen de twee een gruwelijk geheim. De zaak kwam aan het rollen toen een mishandelde Karla het politiebureau instapte en haar man beschuldigde van tientallen verkrachtingen en de moord op drie tieners. Maar was Karla zelf wel zo onschuldig?

2Doc Kort: Door de bomen

NPO 2 – 23.42 uur



De zeventienjarige Tim is zó slim, dat hij uit pure verveling een bore-out opliep. Het gevolg: de hoogbegaafde tiener kwam twee jaar thuis te zitten, tot zijn hele familie gek werd van zijn apathische gedrag, inclusief Tim zelf. In de natuur kwam hij weer in balans. Nu het beter gaat, begint hij aan de Mandeville Academy, een internaat voor hoogbegaafde jongeren. Maar lukt het daar wel?

