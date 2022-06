Vandaag Inside blijft als enige talkshow overeind tegenover Oranje, ‘directeurtje’ komt langs met taart

Dat een dagelijks programma honderd afleveringen haalt, lijkt niet bijzonder. Maar dat is bij de heren van Vandaag Inside natuurlijk wel het geval. Na een enorme mediarel leek het programma van de buis te verdwijnen, maar zoals na elke rel keerden de mannen uiteindelijk terug. Gisteren kwam zenderbaas Marco Louwerens - door Derksen, Genee en Gijp standaard ‘directeurtje’ genoemd - daarom langs met taart.



Maar eerst werd stilgestaan bij de honderdste aflevering en werd er aan tafel besproken wie de slechtste tafelgast was. Derksen koos uiteindelijk voor Steven Brunswijk, die aanwezig was tijdens de veelbesproken kaarsrel-uitzending. Gijp zag vooral in de begindagen van de SBS 6-show moeilijkheden: ,,Toen was het even zoeken. Jan Boskamp, Hans Kraay en Wim Kieft (de vaste gasten voor hun dagelijkse show, red.) zijn gewend dat we totaal geen rekening met ze houden. En als je nieuwe mensen hebt, hou je er toch een beetje rekening mee.”



Eerst was Gijp bijvoorbeeld niet enthousiast over Özcan Akyol, die inmiddels regelmatig aanschuift. ,,Die heeft zich later erg goed ontwikkeld. Die ging zelfs het publiek erbij betrekken. Die had er echt zin in gekregen.”