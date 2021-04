Vanavond op tv: Yesterday, I Can See Your Voice en Tien voor taal

Omdat we sinds corona kampioen bankhangen zijn, lees je dagelijks wat er te zien is op tv.

Hieronder de kijktips voor donderdag 22 april.

Film: Yesterday (2019)

Première

Net5 – 20.30 uur

Na een mysterieuze black-out ontdekt Jack (Himesh Patel) dat hij de enige persoon op aarde is die zich The Beatles herinnert. Terwijl hij beroemd wordt door de nummers van de band als de zijne uit te brengen, riskeert hij Jack Ellie (Lily James), de enige persoon die vanaf het begin in hem geloofde, te verliezen.

Lees hier het interview met de schrijver van Yesterday.

I Can See Your Voice

Nieuwe show

RTL 4 – 20.30 uur

In dit broertje van The Masked Singer moet de jury raden of iemand kan zingen, zonder ook maar één noot te horen. Op basis van hun voorgevoel mogen ze gokken of iemand klinkt als een nachtegaal of als een valse kraai. Dat spelletje is natuurlijk niet alleen leuk voor de BN’ers in de studio, maar ook voor de mensen thuis. I Can See Your Voice werd een hit en het nieuwe seizoen begint vanavond.

Lees hier meer over I Can See Your Voice.

Tien voor taal

Nieuwe show

SBS6 – 21.30 uur

Irene Moors en Dennis van der Geest nemen het op tegen Nick Schilder en Simon Keizer. Naast vaste spellen als Taalslippertjes en Brengels spelen de teams vanavond Doe niet zo kortaf!, waarin ze de klassieke én moderne afkortingen moeten vertalen naar correct Nederlands. Het team dat de finale wint, mag een boekencheque van € 1000,- schenken aan een bibliotheek naar keuze.

Dino’s Bezorgservice

Nieuwe show

NPO 1 – 21.35 uur

Jandino Asporaat gaat op bezoek in een dorp ergens in Nederland. Valt er hier nog wat te lachen? Met die vraag gaat hij naar plaatsen die niet dagelijks in het nieuws zijn. Plaatsen als Everdingen, Wergea, Baarle-Nassau en Elsloo. Ook van de partij: Jandino’s alter ego’s Judeska en Gerrie.

Lees hier meer over Dino's Bezorgservice.

Bees, Birds & Business

National Geographic – 22.00 uur

De grote gevolgen van klimaatverandering zijn niet altijd even goed zichtbaar. In West-Afrika is dat wel anders. Eddy Zoëy en Lauren Lewis reizen naar de Sahel en zien met eigen ogen hoe het landschap is veranderd. De bomen en planten hebben plaatsgemaakt voor een droge woestijn en de hardwerkende bevolking heeft steeds meer moeite om rond te komen.

