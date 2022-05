Vanavond op tv: Vrienden van Amstel Live, Eurovisie Songfestival en Car S.O.S.

Eurovisie Songfestival 2022

NPO 1 – 21.00 uur Terwijl het dinsdag nog spannend was welke tien landen zich de finale in zongen, zijn de kaarten voor de tweede halve finale wat duidelijker geschud. De favoriet is de Zweedse Cornelia Jakobs, die met Hold Me Closer al wekenlang bovenaan staat bij de bookmakers.

All Creatures Great and Small

Het is 1937 en het Schotse Glasgow is in de greep van de depressie. Dierenarts James Herriot is wanhopig op zoek naar een baan. Die vindt hij uiteindelijk bij de praktijk van de excentrieke veearts Siegfried Farnon in het plattelandsdorp Darrowby. Hier ontdekt James al snel dat het beroep van dierenarts in de praktijk heel anders is dan hij zich had voorgesteld.