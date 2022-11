Vanavond op tv: Volle Zalen, Britain's Best Home Cook en Huisvrouwen Bestaan Niet

Na een lange werkdag lekker op de bank ploffen? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor dinsdag 15 november. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

Britain's Best Home Cook

24Kitchen - 20.10

Na de eerste twee seizoenen stomen we direct door met een speciale celebrityserie van Britain’s Best Home Cook, een soort kruising tussen MasterChef en The Great British Bake Off. De messen worden geslepen als de tien beroemdheden de eerste opdracht van Mary Berry, Angela Hartnett en Chris Bavin voor de kiezen krijgen: bak, kook, braad of frituur je ideale gerecht. Wie valt door de mand en mag zich opmaken voor Angela’s gevreesde eliminatieopdracht.

Volledig scherm De deelnemers van 'Britain's Best Home Cook'. © BBC

Huisvrouwen Bestaan Niet

RTL 8 - 20.25

Veronica Superguide-score: ★★★★

Hoe doen andere vrouwen dat toch, ervoor zorgen dat hun werk en hun privéleven perfect in balans zijn? Voor carrièrevrouw Gijsje (Eva van de Wijdeven) is zwanger worden een obsessie; oudere zus Marjolein (Jelka van Houten) is net ontslagen en went aan haar nieuwe leven als schoolpleinmoeder. De luim van Huisvrouwen bestaan niet had gemakkelijk kunnen ontsporen of verzanden. Maar de makers hebben er een vlotte, eigentijdse comedy van weten te maken met veel scherpe oneliners en een sterke cast – Loes Luca als bohemien-moeder is goud. Pluspunten voor producent Rick Engelkes, die even vol zelfspot terugkeert in zijn iconische rol van GTST-dokter Simon.

Volledig scherm Een beeld uit de film 'Huisvrouwen bestaan niet'. © Independent Films

Volle Zalen

NPO 2 - 20.31

Cabaretier Peter Pannekoek nodigt Cornald Maas uit in de Amsterdamse comedyclub Toomler. Op de plek waar hij voor het eerst op het podium stond, memoreert hij aan zijn auditie. Volle zalen volgt Peter onder andere achter de schermen van zijn nieuwe cabaretvoorstelling DNA en keert met hem terug naar Hilversum, waar hij al op jonge leeftijd werd geconfronteerd met de eindigheid van het leven.

Volledig scherm Peter Pannekoek en Cornald Maas in 'Volle Zalen'. © AVROTROS

All Creatures Great and Small - eerste aflevering

BBC First - 21.00

Lente, 1939. Het is onrustig in Darrowby. Er staat niet alleen een huwelijk op de planning, James neemt in de kliniek ook meer verantwoordelijkheid door deel te nemen aan een testprogramma voor rundertubercolose van het Ministerie van Landbouw. Terwijl zijn nevenfunctie hem op kritiek komt te staan bij de plaatstelijke boeren, lijkt het ook op het Europese vasteland uit de klauwen te lopen.

Secrets in the Ice

History - 22.20

De knappe koppen die in Secrets in the Ice duistere geheimen en vergeten schatten uit de ijskoude grond hengelen, hoeven niet te wachten op smeltende ijskappen. Dankzij geavanceerde archeologische technologie en CGI-animatie kunnen zij subiet in de krochten van Moedertje Aarde kijken. In deze eerste aflevering slepen ze hun apparatuur richting Canada, waar een voorwerp een mysterie uit de Koude Oorlog op kan lossen.