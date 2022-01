Vanavond op tv: VI Vandaag, Radar en Help, mijn man is klusser!

Kees Jansma en Mart Smeets werken samen aan boek: briefver­keer tussen de twee tv-coryfeeën

Tv-coryfeeën Kees Jansma en Mart Smeets zijn elkaar brieven aan het schrijven. Nu de twee voormalig NOS-collega's elkaar fysiek minder makkelijk kunnen ontmoeten, zijn ze allebei in de pen geklommen. In oktober moet er een boek verschijnen van het briefverkeer, zo liet Jansma vannacht weten in het NPO Radio 1-programma Onze man in Deventer.

9 januari