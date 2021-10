Vanavond op tv: Vera, Flikken Rotterdam en 90 Days The Single Life

Vera

Laatste aflevering

RTL 8 – 20.25 uur



De vondst van een lichaam wordt al snel gelinkt aan een vermist tienermeisje. De achttienjarige Mia Hinkin vertrok zes weken eerder tegen de wens van haar ouders in naar een muziekfestival, maar keerde nooit terug. Vera ontdekt dat Mia het leven bij haar ouders op het platteland spuugzat was en dat ze van plan was om naar een stad te verhuizen.

Hotter Than My Daughter

RTL 5 – 20.30 uur



Vijf jaar geleden deed Ingrid al een keer mee aan Hotter Than My Daughter, maar de ultrakorte rokjes hangen nog altijd in de kast. Bonusdochter Roxana kan het niet langer aanzien en heeft haar opgegeven voor een nieuwe make-over.

The Big Short

Filmpremière

Net5 – 20.30 uur



Neuroloog Michael J. Burry (Christian Bale) is een van de eersten die in 2005 doorheeft dat de Amerikaanse economie op het punt staat om in te storten. Burry verwacht dat huiseigenaren in de VS binnen de kortste keren hun hypotheek niet meer kunnen aflossen en bedenkt een plan om daarvan te profiteren. Banken en andere investeerders lachen hem vierkant uit, maar samen met enkele opportunisten zet Burry het plan door.

Christian Bale in een scène van The Big Short.

Flikken Rotterdam

NPO 1 – 20.35 uur



Een brute liquidatie brengt Stan en Noucha op het spoor van een handelaar in methamfetamine. Om deze crimineel achter slot en grendel te krijgen, wil Noucha hem met een deal uit de tent lokken. Intussen onderzoeken Esther en Dries de moord op een Oekraï­ense pakketbezorger.

Silent Witness

BBC First – 21.00 uur



Het Lyell ontvangt een hulpkreet uit Schotland, waar Jason Ross in een bos een lijk heeft gevonden. Omdat Ross de plaatselijke patholoog wantrouwt, vraagt hij Nikki en Jack om hulp. Het spoor leidt naar een stripclub, waar het slachtoffer meer dan eens te vinden was. Als er in het bos nóg vijf lijken opduiken, lijkt het er sterk op dat Ross, Nikki en Jack met een seriemoordenaar te maken hebben.

90 Days: The Single Life

Nieuwe show

TLC – 22.30 uur



Niet alle romances uit 90 Day Fiancé eindigden in een lang en gelukkig leven. Veel stellen moeten het - al dan niet na een kortstondig huwelijk - in hun eentje zien te redden. Zoals Big Ed, die door de Filipijnse Rose aan de kant werd gezet. Hij besluit nu om het helemaal anders te doen en huurt een datingcoach in. Maar of haar tips en tricks het verschil gaan maken...

