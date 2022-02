Vanavond op tv: Vera, Flikken Maastricht en Ster Gouden Loeki

Vera

RTL 8 – 20.25 uur



In de slotaflevering van het tweede seizoen duiken Vera en haar sidekick Joe in een sterfgeval op een legerbasis. Een groep militairen heeft een onderscheiding gekregen na hun Afghanistanmissie en viert dat met een groot feest en ruime hoeveelheid drank. Een dag later ligt één van hen dood in een stoel. De legerleiding houdt het op zelfmoord, maar daar gelooft Vera helemaal niets van.

Flikken Maastricht

NPO 1 – 20.33 uur



Eva en Wolfs hebben voor hete vuren gestaan, maar hun nieuwe vijand is gevaarlijker dan ooit. Wanneer een dode Mexicaan aan een brug wordt gehangen, lijkt het erop dat een Mexicaans kartel actief is in Maastricht. Zelfs de Nederlandse criminelen vrezen de gewelddadige drugsorganisatie en bundelen hun krachten met de agenten.

Crimedocs: Love & Hate

Nieuw seizoen

NPO 3 – 21.02 uur



Ook het tweede seizoen van deze Britse documentaireserie laat zien dat moord en doodslag zelden makkelijk uit te leggen is. In deze aflevering staat tiener Abel Cedeno centraal. Deze homoseksuele jongen werd op school gepest en bedreigd. Om zichzelf te beschermen nam hij een mes mee naar de klas, met als resultaat een dode en een zwaargewonde pestkop. De zaak zorgde voor pittige discussies.

Ster Gouden Loeki

NPO 1 – 21.29 uur



Wat is de beste reclame van het afgelopen jaar? En wie maken kans op de Bronzen en Zilveren Loeki? De prijsuitreiking is dit jaar extra feestelijk want Loeki de Leeuw wordt alweer vijftig jaar oud en dat viert Omroep MAX met een grote reclamequiz tussen twee teams. De presentatie is in handen van Carrie ten Napel.

Help

NPO 3 – 23.07 uur



Sarah (Jodie Comer) is een toegewijde verpleegster in een verpleegtehuis. Wanneer de coronapandemie uitbreekt, ziet ze met lede ogen aan hoe de ene na de andere patiënt overlijdt aan het virus. Sarah maakt zich vooral veel zorgen om Tony (Stephen Graham), een jonge man die lijdt aan een vroege vorm van dementie. Omdat ze er niet aan moet denken hem te verliezen, ontvoert ze Tony uit het verpleegtehuis.

