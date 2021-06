Vanavond op tv: Vera, Detective HIP en Tell me who I am

Omdat we sinds corona kampioen bankhangen zijn, lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Hieronder de kijktips voor vrijdag 11 juni.

Studio Europa

Nieuwe show

NPO 1 – 19.00 uur



Samen met bekende Studio Voetbal-gezichten als Rafael van der Vaart en Ibrahim Afellay duiken Henry Schut en Sjoerd van Ramshorst de komende weken in elke EK-wedstrijd. Want welke spelers kleuren er binnen de lijntjes, welk nationaal elftal gaat verrassen en wie hadden er beter thuis kunnen blijven?

Het beste van 10 jaar The Voice of Holland

RTL 4 – 20.00 uur



De makers van ’s werelds beroemdste talentenjacht zijn de archieven ingedoken om de opvallendste en ontroerendste momenten uit The Voice of Holland, The Voice Kids en The Voice Senior op te duikelen. Een bonte verzameling van kandidaten en coaches geeft haar mening over de fragmenten.

Vera seizoen 3

Nieuw seizoen

RTL 8 – 20.25 uur



Vera onderzoekt de brute moord op de jonge fysiotherapeute Lizzie Faulkner, die tijdens haar verblijf in een vakantiehuis werd doodgeschoten. Vera ontdekt al snel dat er nogal wat verzet was tegen de bouw van het ultraluxe vakantiecomplex. En was Lizzie wel het beoogde doelwit?

EK Voetbal: Turkije – Italië

NPO 1 – 20.30 uur



In maart was het Burak Yilmaz die met een hattrick het Nederlands elftal de das omdeed. Italië lijkt op voorhand echter favoriet om de openingswedstrijd in het eigen Stadio Olimpico winnend af te sluiten, maar wie weet kan het elftal van de Turkse spits voor een stunt zorgen.



Detective HIP

Nieuwe sow

NPO 3 – 22.20 uur



De politie van Lille onderzoekt de moord op een man die in zijn woning om het leven is gebracht. Morgane werkt als schoonmaakster in het politiebureau en raakt onbedoeld betrokken bij het onderzoek.

Tell Me Who I Am

Nieuwe show

NPO 2 – 22.20 uur



Aan de vooravond van de Spaanse Burgeroorlog valt een jonge Madrileense vrouw uit een gegoed milieu in handen van een spionagenetwerk. Ze wordt meegesleept door gebeurtenissen die zijzelf maar nauwelijks kan overzien, en die haar de halve wereld rond zullen voeren.

