Vanavond op tv: URK!, Big Brother De Start en Dexter - New Blood

Junior MasterChef Australië

Nieuw seizoen

Net5 – 19.30 uur



Terwijl de ene negenjarige nog geen bord spaghetti kan oplepelen zonder te knoeien, zet de ander zonder te morren een dampende pan risotto zafferano con gamberoni op tafel. In het derde seizoen van de junior-variant van het gelauwerde MasterChef Australië gaan veertien kookwondertjes tussen de 9 en 14 jaar de culinaire strijd met elkaar aan.

URK!

Nieuw seizoen

SBS6 – 20.30 uur



Urk maakt zich klaar voor de kerstdagen. Maar zoals gebruikelijk in het vissersdorp gaat dat niet zonder slag of stoot. Terwijl Teun en Fred de kapsalon omtoveren tot een waar winterwonderland, hangen Ap en Jacomien de slingers op in Café de Ommele. De pasgetrouwde Gerda heeft wel iets anders aan haar hoofd en ruilt sopdag in voor oppasdag.

Volledig scherm © Talpa

S.W.A.T.

Nieuw seizoen

Veronica – 20.30 uur



Hondo heeft zich aan het begin van het vijfde seizoen teruggetrokken in een ingedut dorpje in Mexico. Dat was ook wel nodig, want nadat hij in de pers openlijk zijn beklag deed over racisme binnen het politiekorps van L.A. waaide er een flinke mediastorm over hem heen. Maar het op het oog zo rustige dorpje blijkt stiekem verre van ingedut.

Big Brother: De Start

Nieuw programma

RTL 4 & RTL 5 – 20.30 uur



Een enorm kijkcijfersucces was de revival van Big Brother vorig jaar niet, maar desondanks slaan RTL 5 en het Vlaamse Play4 de handen opnieuw ineen voor een vers seizoen. In Big Brother: De start, dat gelijktijdig op RTL 4 als RTL 5 wordt uitgezonden, stellen Geraldine Kemper en Peter Van de Veire de nieuwe bewoners aan ons voor.

Dexter: New Blood

Nieuw seizoen

NPO 3 – 22.55 uur



Acht seizoenen maakte Dexter Morgan (soms letterlijk) gehakt van criminelen die op de een of andere manier uit handen van het rechtssysteem waren geglipt. Totdat het bloederige zaakje in elkaar donderde en Dexter zich uit de voeten maakte. Seizoen 9 start waar het tien jaar geleden eindigde: in de bossen van Oregon.

Bekijk hier al onze video’s over de laatste films en series: