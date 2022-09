Vanavond op tv: The Greatest Showman en de eerste aflevering van Rampvlucht

Na een lange werkdag lekker op de bank ploffen? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor donderdag 29 september. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

Mr. Frank Visser doet uitspraak

SBS6 - 20.30

Al haar hele leven woont de rasechte Achterhoekse Adele op een boerderij in het gehucht Lievelde. Maar de ooit zo gemoedelijke sfeer in het Gelderse kerkdorp is inmiddels tot het vriespunt gedaald sinds haar buurman Jan beweert dat de huidige erfgrens dwars door haar tuin loopt. Viktor en de besnorde brandjesblusser worden opgetrommeld om de rust te laten wederkeren.

Beste zangers - Laatste aflevering

NPO 1 - 20.34

The Phantom of the Opera van Floor Jansen en Henk Poort, Je suis malade van Karsu en Belle Perez en Barcelona van Tania Kross en Tommie Christiaan; het slotakkoord van Beste zangers is niet alleen een van de populairste afleveringen, het levert ook de grootste pareltjes op. Ook dit jaar slaan de beste zangers weer de handen ineen in de alom geprezen duettenaflevering. Maar wie doet het dit keer met wie?

Break Free - Laatste aflevering

NPO 3 - 20.57

Om haar horizon te verbreden, vertrekt de 21-jarige geneeskundestudent Sophia Koetsier in 2015 naar Oeganda. Omdat ze niet veel meer dan de binnenkant van het plaatselijke ziekenhuis heeft gezien, besluit ze na haar stage nog twee weken door het land te reizen. Maar op de zesde dag raakt ze vermist en sindsdien is er geen teken van leven meer geweest. In de laatste aflevering van Break Free reizen Sophia’s moeder en broertje naar Oeganda. Lees hier meer over de verdwenen Sophia.

Rampvlucht - Eerste aflevering

NPO 1 - 21.36

Op 4 oktober 1992 slaat een vrachtvliegtuig van de Israëlische vliegtuigmaatschappij El Al te pletter op de flats Groeneveen en Klein-Kruitberg in de Amsterdamse Bijlmermeer. Het onderzoek naar de oorzaak van de ramp wijst uit dat er een veiligheidspen bij een van de motoren is geknapt. Maar in de maanden die volgen krijgen bewoners en reddingswerkers medische klachten. Wat was er, buiten parfum, bloemen en computeronderdelen, nog meer aan boord? Terwijl journalisten en overheidsmedewerkers overgaan tot de orde van de dag, besluiten dierenarts Asha Willems en journalisten Vincent Dekker en Pierre Heijboer op zoek te gaan naar antwoorden. Lees hier meer over de productie van de serie.

The Greatest Showman (2017)

Net5 - 23.00

Veronica Superguide-score: ★★★☆☆

In de 19de eeuw runt P.T. Barnum (Hugh Jackman) een slechtlopend museum in New York. Hij besluit het roer helemaal om te gooien: de museumstukken gaan eruit en types als de dame met baard, de dwerg en de Siamese tweeling komen erin. Samen met trapezeartiesten en wilde dieren vormen zij het rondreizende Barnum & Bailey Circus. Verder met onder meer Zac Efron, Michelle Williams en Zendaya.