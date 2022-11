Vanavond op tv: Sterren op het Doek, De Beste Klusser van Nederland en WK Voetbal: Frankrijk - Denemarken

Heerlijk zappen in het weekend? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor zaterdag 26 november. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

WK Voetbal: Frankrijk - Denemarken

NPO 1 - 16.22

Het sterrenteam van de Fransen neemt het op tegen Denemarken, dat momenteel op de tiende plaats van de FIFA-ranglijst staat. Op het EK kreeg sterspeler Christian Eriksen in de groepsfase tijdens de wedstrijd tegen Finland een hartstilstand. Maar in plaats van geen bal meer te raken, bracht deze gebeurtenis de Denen juist dicht bij elkaar, waardoor zelfs de halve finale werd bereikt. Dit WK is Eriksen gelukkig gewoon weer van de partij. Wie gaat er winnen? Lees hier meer over het WK voetbal in Qatar.

De Beste Klusser van Nederland - finale

Veronica - 19.00

De een kan nog geen lamp in een fitting te draaien, de ander vervangt zonder met z’n ogen te knipperen een hele groepenkast. In De Beste Klusser van Nederland, een samenwerking tussen Veronica en bouwmarkt Hornbach, strijden de beste klussers uit zeventien vestigingen om drie finaleplekken. Wie schroeft en hamert de jury met zijn of haar twee rechterhanden omver en gaat naar huis met de Gouden Hamer?

Helden van Hier: Door het Vuur! - start seizoen 1

RTL 5 - 20.00

De sirenes kunnen aan wanneer de spuitgasten van Zone Antwerpen een melding krijgen van een felle woningbrand. Mogelijk is er een moeder met twee kinderen in huis, maar de pompiers hebben grote moeite om de versterkte deur open te krijgen. In de tussentijd zijn ook ambulancemedewerkers Gerrit en Antoon uitgerukt voor een ongeluk waarbij de dader is gevlucht. Voor Gerrit, die zelf een kind verloor tijdens een ongeval, wordt het een heftige zaak.

Volledig scherm Een beeld uit 'Helden van Hier: Door het Vuur!' © VTM

Helsinki Sydrome - eerste aflevering

NPO 3 - 20.28

In de jaren 90 belandde Finland in een diepe economische crisis, die een groot aantal Finse huishoudens platzak maakte. Onder hen de destijds 18-jarige Elias Karo, die door een malafide financieel product met een miljoenenschuld werd opgezadeld. Om ervoor te zorgen dat het land weet dat de Finse staat en banken het failliet van talloze burgers op hun geweten hebben, besluit Elias de vierkoppige financiële redactie van een dagblad te gijzelen. Zij moeten zijn verhaal vertellen.

Sterren op het Doek

NPO 2 - 20.30

Sinds hij De slimste mens op zijn naam schreef, is Rob Kemps niet meer van de tv af te slaan. In Chansons! struint hij samen met Matthijs van Nieuwkerk door de straten van Parijs, in Ik hou van Holland loopt hij de polonaise met een kilo Leerdammer op z’n hoofd. En dan hupst hij elk weekend met de Snollebollekes ook nog eens van links naar rechts. Rob is een druk mannetje, en dat kan lastig zijn voor de drie kwastkunstenaars. Want kan zo’n stuiterbal wel stilzitten?

Where to Invade Next?

RTL Z - 21.30

De controversiële documaker Michael Moore ziet hoe zijn land naar de verdoemenis gaat en als rechtgeaard Amerikaan weet hij de oplossing: jatten van anderen. Dus trekt hij eropuit om elders de beste ideeën te graaien en die op te eisen namens de VS. Hij pikt in Italië de betaalde vakantiedagen (hebben ze in de VS niet), in Frankrijk het gezonde schoolvoedsel (dito) en zo door. Het wederzijdse onbegrip is hilarisch en pijnlijk tegelijk.

Volledig scherm Michael Moore in de documentaire 'Where to Invade Next?' © TMDB