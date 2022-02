Vanavond op tv: Spoorloos, De Avondshow met Arjen Lubach en The Walking Dead

Arjen Lubach openhartig over gezwel in schild­klier: ‘Ik dacht: nu ben ik aan de beurt’

Arjen Lubach is de afgelopen maanden door een angstige periode heen gegaan. Dat onthulde de presentator vanavond in Sterren op het Doek op NPO 2. In februari werd er een gezwel in zijn schildklier ontdekt, dat mogelijk kwaadaardig was. ,,Mijn halve schildklier is er uitgehaald.”

23 oktober