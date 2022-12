Vanavond op tv: Scrooge live, Alles is famiri en finale Junior Eurovisie Songfestival 2022

Heerlijk zappen in het weekend? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor zondag 11 december. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

Junior Eurovisie Songfestival (finale) 2022

NPO 3 - 16.00 uur

‘Get ready for la festa (la la la la)’ zong Luna afgelopen september tijdens de nationale finale van het Junior Songfestival. Het leverde haar niet alleen een staande ovatie, maar ook een ticket naar de Europese finale in het Armeense Yerevan op. Met het zelfgeschreven La Festa is de twaalfjarige zangvogel vastbesloten de trofee dertien jaar na Ralf Mackenbachs Click Clack weer naar Nederland te halen.



Volledig scherm Zangeres Luna. © AVROTROS

Galaxy quest

Paramount - 20.00 uur

Veronica Superguide-score: ★★★★

De uitgerangeerde cast van de stopgezette sf-serie Galaxy quest teert op de oude roem. Op een dag worden ze door een buitenaards volk gevraagd hen te verlossen van ongure ruimtemonsters. Wat ze niet weten, is dat de aliens hen aanzien voor ’the real thing’ en ze het echt moeten opnemen tegen het gespuis. Je hoeft geen trekkie te zijn om te snappen dat deze vlotte film een loopje neemt met Star Trek. Naast veel insiders-lol blijven er voor de leek genoeg grappen over om te schateren.



Scrooge live

NPO 1 - 20.23 uur

Tegen het decor van een in kerstsferen uitgedost Dordrecht vertelt Roué Verveer het verhaal van de gierige en verbitterde bankier Ebenezer Scrooge (Paul Groot), die in de nacht voor Kerstmis op z’n verzuurde falie krijgt van de Geest van het Verleden (Tineke Schouten) en de Geest van het Heden (Angela Groothuizen). Laten zij zijn ijskoude hart weer ontdooien?



Alles is famiri - eerste aflevering

NPO 2 - 20.22 uur

Opgevoed door haar Nederlandse moeder in Amsterdam, en met een afwezige Surinaamse vader in Paramaribo, heeft Amber Kortzorg eigenlijk nooit echt geweten hoe het voelt om Surinaams te zijn. Want wat betekent identiteit eigenlijk in een land met zoveel culturen? En hoe past zijzelf in het land? In Alles is famiri vertrekt het gezicht van consumentenprogramma Kassa naar Suriname om het land en de cultuur leren kennen.



Volledig scherm Amber Kortzorg in 'Alles is famiri'. © BNNVARA

Schaatsen: wereldbeker Calgary

NPO 1 - 22.26 uur

Een grote grijns toverde Joep Wennemars drie weken geleden op zijn gezicht. Tot zijn eigen verbazing schaatste hij bij de wereldbekerwedstrijden in Heerenveen naar de tweede plaats op de 1000 meter. De twintigjarige schaatser van team Jumbo-Visma is dit seizoen hard op weg om het stempel van ‘de zoon van’ van zich af te schudden. Op het snelle ijs van Calgary kan hij dat definitief doen. Zijn persoonlijk snelste tijd op de 1000 meter is de 1.08,88 die hij in Heerenveen reed. Vader Erben kwam in 2003 in Salt Lake City tot 1.07,33. Die tijd lijkt nog iets te hoog gegrepen voor Wennemars junior, maar als het hem dit seizoen érgens lukt, dan is het wel op de snelle baan in Calgary. Verder krijgt het publiek de massastarts en de 1000 meter voor vrouwen te zien.



Volledig scherm Joep Wennemars tijdens de 1000 meter in Heerenveen. © Photo: Ronald Hoogendoorn