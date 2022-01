Vanavond op tv: Sander en de kloof, Keuringsdienst van Waarde en Merel onderzoekt #FreeBritney

Guilt

Nieuw seizoen

BBC First – 20.00 uur



In een kelder in Edinburgh klinken twee schoten. Aan de andere kant van de stad wordt Max McCall vrijgelaten uit de gevangenis, op voorwaarde dat hij een dubieuze detective op het spoor zet van zijn grote vijand, Roy Lynch. De twee gebeurtenissen komen geleidelijk samen wanneer Max zijn leven weer probeert op te bouwen, terwijl nieuwkomer Erin het hare juist probeert te redden.

Keuringsdienst van Waarde

Nieuw seizoen

NPO 3 – 20.25 uur



Hoewel geen mens het waarschijnlijk door had, zijn wij Nederlanders veranderd in echte levensgenieters. Onze boodschappen zijn namelijk bourgondisch geworden. Er is bijna geen product waar het níét op staat. Maar wat maakt simpele levensmiddelen als krieltjes of kipfilet nou opeens bourgondisch?

Merel onderzoekt #FreeBritney

Net5 – 20.30 uur



In 2008, als ze 26 jaar is, wordt Britney Spears onder curatele gesteld. Dat is nodig, want na een reeks inzinkingen is er weinig meer over van de zangeres. Het duurt maar liefst dertien jaar voordat de rechter een streep door haar ʻgevangenschapʼ zet. In Merel onderzoekt #FreeBritney duikt Merel Westrik in de oorsprong van de beweging die de wereldster de regie over haar leven terug wist te geven.

Volledig scherm Een beeld van de #FreeBritney-beweging. © google

Marble Mania

SBS6 – 20.30 uur



Nadat de Meilandjes en het VI-trio de knikkers al lieten stuiteren, zijn dit keer cabaretiers Roué Verveer, Jandino Asporaat, Jörgen Raymann aan de beurt. Welke grapjas weet de mini’s, bonken en reuzen als beste door de gloednieuwe banen te loodsen en wie heeft het meeste geluk? Wie haalt welk bedrag op voor het goede doel naar keuze?

Sander en de kloof

Nieuw programma

NPO 3 – 20.58 uur



Als telg uit een adellijke familie weet Sander Schimmelpenninck als geen ander hoe het is om goed in de slappe was te zitten. Maar hoe is het om je te begeven aan de andere kant van de medaille? En hoe kan het dat de kloof tussen arm en rijk nog steeds bestaat en zelfs groter wordt? In Sander en de kloof gaat Schimmelpenninck op zoek naar manieren om de kloof te dichten en maakt hij duidelijk welke gevolgen kansenongelijkheid heeft voor onze maatschappij.

Skin A&E

Nieuw programma

TLC – 21.30 uur



Bulten, mee-eters, cystes of builen: vier topdermatologen maken in Skin A&E dagelijks korte metten met de meest uitzonderijke uitstulpingen. In deze eerste aflevering gaat Dr. Adil de voetwrat van Michael te lijf met vloeibare stikstof. Maar weet hij Michael definitief te verlossen van de pukkel?

Bekijk hier al onze video’s over de laatste films en series: