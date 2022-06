Vanavond op tv: Pinkpop 2022, The Mating Game en The Sommerdahl Murders

The Mating Game

NPO 1 – 19.05 uur



Om geluk te hebben in de liefde moet je in de dichtbevolkte jungle behoorlijk opvallen. Sommige dieren proberen dit met kunst- en vliegwerk, andere moeten vechten voor de overwinning. Zoals de chimpansees, die de vrouwtjes proberen te imponeren met hun dominante gedrag. Toch besluit één mannetje het heel anders aan te pakken. En met succes.

Magnum P.I.

Nieuwe seizoen

Net5 – 19.30 uur



Thomas wordt ingeschakeld door een alleenstaande moeder, die niet veel later verdwijnt. Al snel blijkt dat de dame getuige was van een moord en nu wordt opgejaagd door de twee daders. Intussen heeft zijn sidekick Higgins heel wat anders aan haar hoofd: ze zit in de weg van MI6 als ze zich tegen een diefstal aan bemoeit.

The Sommerdahl Murders

Nieuwe seizoen

NPO 3 – 20.19 uur



Wanneer in een gebouw bij de haven van Helsingør een dode man in een wetsuit wordt aangetroffen, is meteen duidelijk dat er van een natuurlijke doodsoorzaak geen sprake is. Dan en zijn team worden ingeschakeld en ontdekken al snel een belangrijke aanwijzing, die echter lastig blijkt om te zetten in harde bewijzen. Waarom werd de op het oog keurige familieman om zeep geholpen?

Pinkpop 2022

NPO 3 – 21.55 uur



Na twee Pinkpoploze jaren gaat het dak er weer af in Landgraaf. Maar ook muziekliefhebbers zonder kaartje zitten dit jaar goed: NPO 3 filmt de komende drie dagen de verschillende podia en laat in uitgebreide samenvattingen de muzikale hoogtepunten voorbij komen. Op de eerste dag aandacht voor onder anderen Chef’Special, Nothing But Thieves, Crowded House én Metallica.

Volledig scherm Het nu nog lege festivalterrein van Pinkpop 2022. © ANP

The Family Chantel

TLC – 22.00 uur



Goed ging het al nooit, maar vijf jaar na het ja-woord begeeft het huwelijk van Chantel en Pedro zich pas echt in in een benarde situatie. Hun verhuizing had de start van een lang en gelukkig leven moeten zijn, maar zorgde uiteindelijk enkel voor harde scheldpartijen. Wanneer Chantel op eigen houtje naar de Dominicaanse Republiek vertrekt, gaat het helemaal mis.

Bekijk hier al onze video’s over de laatste films en series: