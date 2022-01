Vanavond op tv: NOOD, Married at First Sight en SC Heerenveen - Go Ahead Eagles (TOTO KNVB Beker)

Koken voor een week

24Kitchen – 18.35 uur



Het is voor sommigen een nachtmerrie: na een lange werkdag jezelf bij thuiskomst richting de keuken moeten slepen om voor de honderdste dag op rij de bonen te doppen. Kan dat nou niet anders? Als het aan chef Danny Jansen ligt wel. Hij laat zien hoe je door middel van mealpreppen tijd en stress kunt voorkomen. In het weekend kook je voor de hele week, om het vervolgens op de doordeweekse dag gewoon even op te piepen of af te bakken.

Lees ook Ruim een miljoen mensen zien Astrid en Sander het spits afbijten in Married at First Sight

Married at First Sight

RTL 4 – 20.30 uur



Een nieuw team koppelaars moet de succesfactor van Married at First Sight dit seizoen wat op zien te krikken. Want van de 21 stellen uit de afgelopen vier seizoenen zijn er inmiddels net zo veel gescheiden. Aan het enthousiasme van Carlo Boszhard ligt het niet, maar weten verse matchmakers Liselotte en Radboud wel raak te schieten? Het tweede stel dat dit moet gaan bewijzen door elkaar eeuwig trouw te beloven: Rowan en Astleigh.

Volledig scherm Carlo Boszhard, presentator van Married at first Sight. © Nander de Wijk/RTL

TOTO KNVB Beker: SC Heerenveen - Go Ahead Eagles

FOX – 21.00 uur



Hoewel de uitslag (2-0) misschien anders doet vermoeden, had SC Heerenveen vorige maand de handen vol aan Tweede Divisionist De Treffers. Dankzij doelpunten van Siem de Jong en de onlangs naar PSV overgestapte Joey Veerman gingen de Groesbeekers pas in de slotfase onderuit. In de achtste finale nemen de Friezen het opnieuw in eigen stadion op tegen Go Ahead Eagles, dat in de tweede ronde Roda JC naar huis speelde.

NOOD

NPO 1 – 21.59 uur



112-centralist Bilal krijgt een melding van Asma die haar vriendin Yasmina niet wakker kan krijgen. Bilal realiseert zich dat ze snel moeten handelen om Yasmina te redden en wil een ambulance sturen. Maar Asma wil helemaal niet dat er een ambulance komt. Yasmina moet gewoon wakker worden, en Bilal moet zich er verder niet mee bemoeien. Maar wat doen ze op het adres van een extreemrechtse politicus?

2Doc Kort: Drijfvermogen

NPO 2 – 23.12 uur



Tarikh Janssen speelde in films en series als Onze Jongens en Papadag, maar laat - moe van de aanhoudende typecasting - de wereld van de rode lopers achter zich om terug te keren naar het topzwemmen. In Drijfvermogen volgt Ivan Barbosa Tarikhs opmerkelijke carrièreswitch en verkent zo taboe-onderwerpen als witte onschuld, zwart identiteitsdenken en de Black Lives Matter-beweging om de absurditeit en ernst van het hedendaagse racisme­debat bloot te leggen.

Bekijk hier al onze video’s over de laatste films en series: