Vanavond op tv: Nederland - Wales, Urk! en Voor hetzelfde geld

Voor hetzelfde geld

RTL 4 – 20.30 uur



Hoewel het strand om de hoek ligt, zijn Faris en Ishani klaar met de Haagse drukte. Na een heftig ongeluk wil Ishani vooral rust en ruimte. En een huis met veel kamers, zodat ze een gezin kunnen stichten. Die villa hoopt het stel te vinden in Zeeland. Maar makelaars Vinod en Debbie merken al snel dat er ook in deze provincie steeds minder huizen te koop staan.

Urk!

SBS6 – 20.30 uur



Je kunt een hoop zeggen over Urk, maar saai is het er nooit. Rotondes vliegen in brand, net als coronateststraten. En over brand gesproken: het diep-gelovige vissersdorp gold door de lage vaccinatiegraad vaak als een van de grootste coronabrandhaarden van het land. Toch zijn de inwoners onverminderd trots op hun Urk. Zo ook de 24-jarige Gerda en haar zwangere tweelingzus Mathilde.

Volledig scherm Een beeld uit Urk! © Foto Freddy Schinkel

Nations League: Nederland - Wales

NPO 3 – 20.25 uur



Louis van Gaal en Oranje sluiten vanavond het juni-vierluik in de Nations League af tegen Wales, thuis in De Kuip. Op papier zijn de Welshmen de zwaksten in de poule, maar ze zijn zeker een tegenstander om serieus te nemen. “Dit is de beste competitie die er is”, zei Van Gaal al. “Omdat we geen Jut & Jul-landen treffen.” De ideale opmaat ook naar Louis’ laatste kunstje, het WK in Qatar dat 21 november begint.

2Doc: All-in

NPO 2 – 23.09 uur



Twee timide Turkse jongens stoppen met school en gaan werken in een groot all-inclusive resort. De 18-jarige Ismael als keukenhulp, de 25-jarige Hakan als badmeester in het aquapark. In een wereld vol drukke toeristen, overdadige buffetten en verborgen machtsrelaties vraagt het duo zich al snel af welke dromen het echt waard zijn om na te jagen.

Addicted to Marriage

TLC – 21.30 uur



Shea, Kecia, Amy en Monette hebben gezamenlijk al twintig keer het ja-woord gegeven en zijn niet van plan daar binnenkort mee te stoppen. Monette is met elf huwelijken verreweg het meest getrouwd. Huwelijk twaalf staat op de planning, maar het is nog maar de vraag of haar verloofde wel klaar is voor de volgende stap.

Bekijk hier al onze video’s over de laatste films en series: