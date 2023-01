Vanavond op tv: Midsomer Murders, Ik vertrek en Zapp Awards 2023

Steven en Jamie Kazàn: Magie, maar bovenal droge humor

In het voorjaar van 2020 werden Steven en Jamie Kazàn als duo op de kaart gezet door het razend populaire Corona TV. Samen maakten ze grappige, maar ‘ongemakkelijke’ video’s. In korte tijd werden de filmpjes miljoenen keren bekeken. Na hun online-avontuur is het duo nu te zien in hun liveshow Hey hallo. Een voorstelling vol droge humor, interactie en magie.

25 januari